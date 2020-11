Rocío Oliva, ex pareja del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, arribó la Casa Rosada junto a su madre y unas amigas, para poder darle el último adiós a Diego Maradona.

Oliva apuntó en primera instancia contra la primera esposa del "10" ante las cámaras de Crónica HD, a quién le atribuyó el control sobre la puerta de ingreso del lugar. "Estoy hace una hora acá afuera y no me dejan pasar", comenzó en su relato.

.

"El permiso lo tiene que dar Claudia. Todo el mundo está pasando, todo el mundo que quiere a Diego está pasando, menos yo. Fui la pareja de Diego durante más de 6 años", denunció.

Luego ofuscada contó que intentó buscar que la dejaran entrar: "Le escribí a todo el mundo, pero nadie me da respuestas. Lo único que quiero es despedirme de Diego. Después habrá tiempo para hablar". "Quiero verlo, darle un beso e irme a mi casa", aseveró.

Asimismo, tras algunos minutos recibió un llamado de Claudia, en el que dijo que "ella no maneja la puerta" y que "no me la agarre con ella", culminó.