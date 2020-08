El ex futbolista Oscar Ruggeri hizo un fuerte descargo contra el dirigente social Juan Grabois, luego de que éste último criticara a los manifestantes de la marcha contra el Gobierno el 17 de agosto pasado.

“Hoy lo escuchaba a Grabois, que dice que la gente que salió el lunes tenían todos Audi y Mercedes Benz. Yo le digo que tengo una Ram, ¿cuál es el problema?", cuestionó Ruggeri en declaraciones a Fox Sports.

E indignado, continuó: "Jugué 20 años al fútbol, me rompí el orto 20 años Grabois. ¿Cuál es el problema de que tenga una camioneta?”.

Posteriormente, de un modo más tajante, el ex campeón del mundo en México 86 subrayó: “Grabois, que nos cortás la calle todo el año. Todo el año voy a trabajar y me cortás la calle, no me dejás ir a trabajar. Dale, déjense de joder”.

“¿Qué te metés con la gente? ¿La gente que tiene que ver? El que trabajó y se ganó la ‘guita’. Y si puede vivir bien, ¿no va a vivir bien?”, planteó el "Cabezón”.

“¿Qué tenemos que hacer, a ver? Los argentinos siempre retrocedemos”, aseguró el ex defensor antes de pedir un corte en el programa de Sebastián Vignolo.