El periodista deportivo Enrique Sacco, pareja de Débora Pérez Volpin desde hacía 6 años, habló ante los medios luego de despedir los restos de la periodista y legisladora por el frente Evolución.



En la puerta de la Legislatura Porteña, Sacco, dijo: "No podemos entender todavía cómo nos ha cambiado la vida de un momento para el otro. Hemos hecho lo que seguramente Débora hubiera hecho si tenía que actuar por alguno de nosotros. No tenemos rencores, no tenemos deseos de venganza, lo único que queremos es saber la verdad".

"El cielo se equivocó o se apresuró", señaló conmocionado.

Quique fue el encargado de llevar a la Justicia la dudosa muerte de su mujer durante una endoscopía en el Sanatorio de La Trinidad. La causa está caratulada como "homicidio culposo".



"Queremos agradecerle a los 'remolones'. Que se despertaban con ella desde la tele. El país esta conmocionado", apuntó tras el cierre del último adiós y agregó que él estuvo "profundamente enamorado" de su mujer.



"Lo voy a decir con mucho dolor pero satisfacción. Estaba enamorado de una mujer maravillosa, pero lo que pasó hoy, con el amor de ustedes, es lo más maravilloso para ella."



Por su parte, el abogado de la familia señaló: “Tenemos una persona sana que ingresó a hacerse un estudio de rutina y 18 minutos después está muerta”. "No tengo dudas de que algo pasó, porque Débora falleció”, concluyó.