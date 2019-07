El dueño de una farmacia de La Plata decidió repartir en la puerta del local café, té, "sanguches y bizcochitos" para "paliar el hambre de los que lo necesiten" ante las bajas temperaturas y así se terminó de convertir en el héroe del barrio San Carlos, ya que el viernes pasado denunció a un policía que quiso abusar de una niña.



"Empezamos a darle a un par de nenes que nos pedían, y terminamos sacando el dispenser con agua fría y caliente para que se hagan las infusiones. Después agregamos los bizcochitos de grasa pero nos pareció poco nutritivo, así que ahora pusimos pan, jamón y queso, y lo ponemos en la puerta así ellos agarran", explicó Marcos Elichiri, dueño del comercio, quien remarcó: "Mientras más gente se acerque a comer mejor para nosotros".



Marcos es farmacéutico y dueño de un local ubicado en avenida 38 entre 133 y 134 del barrio San Carlos en La Plata. No tiene hijos pero si "muchos perros salchichas" y afirma que da "sin esperar a cambio" porque "es parte del ciclo y cuando es así, "el universo devuelve más".



En el local, los vecinos lo conocen por su nombre y lo saludan con familiaridad. Mientras los atiende,

Marcos explica que lo que invierte en comida y bebidas para los que lo necesitan, sale de su propio ingreso en la farmacia.



"El negocio se ubica entre una zona que es más pudiente de la ciudad y otra que tiene más necesidades. Intentamos que los que tengan frío y hambre puedan comer", dijo el comerciante.



"Además de las infusiones y los bizcochos, le damos medicamentos también a quien no lo necesite, de alguna manera combatimos la crisis con descuentos y eso además de hacer un bien, hace que se fidelice el cliente y hace que venga más gente", opinó.



Elichiri asume que no realiza esta actividad solo sino con todo el equipo con el que trabaja y que no es reciente sino que lo implementan desde 2005, aunque aclaró que "hace 4 o 5 meses" se le empezó a dar "un giro más social".



"Estamos proyectando que todos los sábados también organizar función de títeres, además, en las fechas patrias ponemos pastelitos y churros", apuntó.



La sensación térmica en La Plata y la región, el pasado lunes, fue de 1 grado bajo cero y estiman que para esta semana las máximas no llegarán a 12 grados.



El fin de semana, Elichiri también fue protagonista de otro episodio cuando denunció que en su farmacia, un efectivo que integraba Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la policía bonaerense, le propuso a una niña de 13 años, sexo a cambio de 5 mil pesos.



El policía quedo desafectado y se inició una causa en la UFI 15 por corrupción de menores. "Pido encarecidamente a todo aquel que sospeche o vea una situación similar, que se meta, que proteja al más débil y que instigue a que la justicia castigue duramente a estos pervertidos", dijo Elichiri en su cuenta de Facebook tras hacer pública la denuncia y la foto del acusado.