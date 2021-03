Federico Lamas le salvó la vida a su hijo Santiago de 17 años con una improvisada traqueotomía que realizó con una cuchilla el pasado viernes al mediodía cuando circulaban en cercanías del denominado "acceso de la Virgencita", sobre la ruta provincial 65 de la provincia de Santa Fe.

"Nosotros fuimos a buscar un caballo y paramos en una estación de servicio a comer algo. Ahí me di cuenta que mi hijo más pequeño me dijo 'papá, Santi, papá Santi' desesperado y cuando lo vi estaba morado", contó Federico de 48 años, quien remarcó que "siempre le gustó la medicina" aunque es ingeniero agrónomo, oriundo de San Genaro, Santa Fe, según consignó Radio Dos.

"Me baje de la chata, empecé a sacudirlo y cuando me quedo sin fuerza se me cae al lado del auto prácticamente sin vida", agregó el padre.

.

Los dos hermanos del joven entraron en desesperación, hasta que al padre se le ocurrió agarrar una cuchilla y realizarle una traqueotomía. "Ahí le empezó a salir un poco de sangre por la boca y empezó a respirar. Creemos que Santi estuvo diez minutos inconsciente", relató.

Inmediatamente, la familia llamó al 911 y la ambulancia llegó. "Sabía un poco porque me gusta la medicina. Esto era perdido por perdido, pensé que se me moría ahí", siguió Federico.

El joven fue internado en el Hospital de San Genaro, donde le realizaron una tomografía y afortunadamente se encuentra en perfecto estado de salud, por lo que ya recibió el alta médica. Los médicos creen que la descompensación que tuvo puede haberse tratado de un sincope o una convulsión.



Para finalizar, el hombre destacó la importancia de que en la escuela "enseñen primeros auxilios".