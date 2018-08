Por Gabriel Arias

garias@cronica.com.ar

Sin importar el clima, situación económica del país o problemas que cualquier ser humano pueda padecer, la fe de aquel que suele participar en el fiesta de San Cayetano es particular y emotiva, ya que el ritual se inició días atrás con la espera en la "cola larga" y culminó con la procesión que tiene lugar en el templo del barrio de Liniers.

Las historias de vida en pos de agradecer y pedir son muchas, aunque una de ellas marca la creencia en el santo a partir de "no creer" demasiado en la religión.



Jesús vive en la localidad bonaerense de Moreno, y le dijo a Crónica que "vengo todos los 7 de agosto a pedir y agradecer. Mi historia es increíble porque no era creyente, vine desde Tres Arroyos y en Moreno conocí a quien hoy es mi mujer. Me casé con ella y al tiempo me quedé sin trabajo. Ella me dijo que tuviera fe y que le pidiera a San Cayetano por trabajo y a la semana lo conseguí, y en ese lugar estuve diez años porque ahora tengo un emprendimiento propio. Es milagroso y creo en él".

En el interior de la iglesia ubicada en la calle Cuzco al 100, las manos de los feligreses se confundían en un inmenso más de esperanza y lágrimas, tal vez esperando esa señal del santo para cumplirle una necesidad o simplemente para agradecer por algo.



Casi apoyada en el ingreso al santuario, Francisca argumentó que "llegué hasta aquí para cumplir una promesa desde hace siete años, ya que estuve sin trabajo mucho tiempo, y al pedirle a este santo milagroso, me concedió mi deseo. San Cayetano me dió fe y esperanza, por eso estoy muy agradecida a él".

La calle Cuzco se vió desbordada por el tránsito de la gente que miraba souvenirs, intentaba ganar un lugar para escuchar la misa principal o bien, recibía las bendiciones de los sacerdotes que estaban diseminados en vario sectores para contener a la gente agolpada.



Entre la multitud, Elisa opinó que "me gusta venir siempre porque me hace muy bien y me siento feliz. Me emociona hasta de sólo nombrar al santo. Creo que la fe es muy importante en la vida de una persona, es como dice la frase: la fe mueve montañas. Tengo problemas en el esófago y las rodillas mal pero de todas maneras vengo igual porque esto no me lo puedo perder".

José finalizó diciendo que "vengo a pedir salud, paz y trabajo para toda mi familia y para todos aquellos que en este momento no la tengan. El pan no debe faltar en ninguna mesa de las familias argentinas, y eso es lo que vengo a pedirle al santo".



El santuario permanecerá abierto las 24 horas. Desde las 4 se celebraron misas hasta las 11, cuando luego, el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Aurelio Poli, realizó el acto central.



Por otro lado, se realizaron actividades en la sede del barrio porteño de Belgrano, en la que se celebraroan misas cada hora, entre las 8:00 y las 13:00, a las 18:00, a las 19:30, a las 21:00 y a las 22:00, mientras que a las 15:00 se realizó una procesión por las calles encabezad. por el viario episcopal Alejandro Giorgi.