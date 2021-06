En un menos de un mes la vida les cambió por completa a cuatro chicas. Tras un control médico por cursar el septimo mes de embarazo, su madre Celina Rivas (38) y su padre Rodolfo Guevara (40) se contagiaron de covid-19 y debieron aislarse en su domicilio.

A los pocos días, Celina debió ser asistida de urgencia por el virus en el sanatorio Rawson de la provincia sanjuanina, rompió bolsa y dio a luz su cuarta hija. Martina, pero por ser portadora del coronavirus no pudo conocerla.

.

Debido a que estaba contagiada, la aislaron en una habitación común en el sanatorio y posteriormente fue derivada a terapia intensiva por sus niveles de saturación. A pesar de haber sido intubada y tener puesto un respirador falleció a causa del coronavirus.

Por su parte, Guevara permaneció aislado en el domicilio familiar y tampoco se le permitió conocer a su beba. En tan solo dos días, la enfermedad avanzó, sufrió un cuadro de neumonía bilateral y murió.

Ahora las cuatro hijas del matrimonio: Tamara (20), Guliana (17), Mía (11) y Martina (cumple un mes mañana) quedaron al cuidado de su abuela paterna.

.

Tamara, la hija mayor del matrimonio, reconoció que sus padres eran cuidadosos a la hora de tomar recaudar y prevenir contagiarse del coronavirus. Además, lamentó que aún haya personas que no se tomen en serio esta enfermedad.

"No salíamos, nos cuidábamos mucho. Mi mamá solo iba a hacer las compras y a trabajar. Hay personas que no son conscientes de lo que pasa y la verdad es que es grave. Cuando perdes a una persona, es muy fuerte y no se lo deseo a nadie", admitió Tamara en una nota con el medio ElDoce.tv.

Cómo ayudar a las cuatro hermanas

Tamara Guevara es estudiante de la carrera de administración contable y posee un trabajo de medio tiempo en una zapatería. La familia tenía una cantina y ahora la idea es poder trasladar todos los insumos a su casa y reactivarla.

.

La campaña solidaria para ellas requiere de cualquier aporte, monetario, de indumentaria y/o alimentos, sobre todo leche maternizada y ropita para la bebé.

Quienes deseen colaborar con dinero, pueden hacerlo enviándolo al CBU: 0720507188000036169854.