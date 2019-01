Un ciclista belga que participaba de la segunda etapa de la Vuelta de San Juan, uno de los certámenes más importantes de dicho deporte, fue denunciado por abuso sexual.

La denuncia fue interpuesta por una empleada de un bar sanjuanino en perjuicio de Iljo Keisse. Y para probarlo, la víctima mostró una foto en donde se ve claramente como él apoya sus genitales en el cuerpo.

La mujer, de quien no trascendió la identidad, había atendido a los integrantes del equipo Quick Step y después de un rato charlando les pidió una foto para mostrarle a sus compañeros con quiénes había estado.

“Me saqué la foto y sentí que me apoyaron. Pensé que había sido un accidente, y después vi que se empezaron a reír. Pero cuando vi la foto me di cuenta de que no había sido un accidente, sino que había sido completamente con intención”, comentó.

“Estoy muy enojada. Yo estaba trabajando, les pedí la foto y me faltaron el respeto totalmente. Fui a la comisaría, hablé con mis abogados, he hecho la denuncia en la (comisaría) 1ª. Espero que al menos lo sancionen o le llamen la atención. No puede venir a otro país a tratar a las mujeres como si fuésemos cosas insignificantes y sin valor. Lamento si en su país las mujeres son tratadas así, pero esto es Argentina y no va a venir acá a hacer lo que se le cante el culo”, agregó según consigna el medio sanjuanino Telesol.