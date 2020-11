Abigail Jiménez, la nena de 12 años que sufre de un cáncer de huesos y fue noticia por un incidente en el control caminero en la frontera entre Santiago del Estero y Tucumán que derivó en que su padre tuviera que llevarla en brazos durante varios kilómetros, fue internada de urgencia en un centro asistencial de la capital santiagueña tras padecer fiebre y sufrir una descompensación.



La información fue confirmada por el intendente de Las Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise.



Mukdise detalló que la menor fue trasladada cerca de las 2 de la madrugada primero al Centro Integral de Salud Termas y luego derivada de manera urgente hacia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) por complicaciones en su estado de salud.

El jefe comunal estuvo acompañando a la familia e informó la situación al gobernador santiagueño Gerardo Zamora, quien "estuvo en Cepsi esta madrugada junto a su esposa Claudia Ledesma Abdala" para conocer la situación.



En cuanto al estado de salud de Abigail, el intendente comentó que "está estable" y se le efectuó un hisopado para descartar un posible caso de coronavirus.



Cerca del mediodía, autoridades del Cepsi anunciaron que por pedido de la familia, Abigail será trasladada mañana, si los resultados del hisopado dan negativo, al hospital Austral de Buenos Aires.

La directora ejecutiva del Cepsi, Liliana Romero, y la directora médica, María Eugenia Gauna, dijeron que a la menor "se le están suministrando antibióticos, estabilizándola, y esperando los resultados (del hisopado) para trasladarla".



Por su parte, familiares y allegados de Abigail Jiménez publicaron en las redes sociales pedidos de cadenas de oración por el delicado estado de salud que atraviesa la niña.



"Les quiero pedir que oren por mi hija que ahora se puso mal, les pido por favor!", escribió Carmen, mamá de Abigail.

Abigail fue noticia la semana pasada por la viralización de un video en que muestra a su padre, Diego Jiménez, llevándola en brazos, luego de que la Policía le impidiera ingresar a Santiago del Estero, de donde son oriundos, porque no contaban con la documentación que acreditara el motivo del viaje a Tucumán.



El viernes, el intendente Mukdise afirmó que que se investigarán las circunstancias por las que se le impidió el ingreso a la provincia a Jiménez y su hija, y aseguró que eso "no pasó antes y ni volverá a pasar".



Al día siguiente, el gobernador Gerardo Zamora pidió disculpas y se puso a disposición de la familia de Abigail.



El gobernador sostuvo que "más allá de la investigación interna sobre lo que haya ocurrido y una lamentable sucesión de hechos y errores, y sobre los cuales quiero aclarar que no tienen nada que ver los padres y mucho menos la niña, es el Estado el que ha fallado y por el cual me responsabilizo en sus mecanismos para controlar la salud de los habitantes".