El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, destacó esta mañana la masividad del uso de tapabocas en la ciudad de Buenos Aires, donde rige desde este miércoles la obligatoriedad de utilizarlo como prevención ante el coronavirus.



"Estoy en Constitución y acá todo el mundo tiene su tapaboca, la verdad es impresionante lo que estoy viendo", afirmó el funcionario en diálogo con radio La Red, y aseguró que es "un día de baja movilidad" en referencia al flujo de personas por las calles porteñas.

Santilli afirmó que el tapabocas habla de "la solidaridad de cada uno porque el que contagia es el que tiene (el coronavirus) y puede no tener síntomas", y sostuvo que la máscara del tipo de soldador "ayudan pero no es lo más recomendable".



"Lo ideal es taparse la boca porque acá no se trata de que vos con tu tapaboca te vas a liberar de otros sino vos no vas a contagiar a otros", explicó el vicejefe de Gobierno porteño.

La medida, anunciada el pasado lunes y que comenzó a regir a las cero hora de hoy, establece "el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad".