No sólo los combustibles "descongelaron" sus precios sino que también dos grandes cadenas de supermercados decidieron tomar el mismo camino, y las nuevas listas llegarán con un aumento promedio del 10 por ciento, con lo cual y conocida la noticia, los consumidores se mostraron preocupados por el incremento ya que hay productos que dejaron de comprar o se inclinan por segundas marcas.

Tras las elecciones presidenciales, grandes cadenas anunciaron que por unos días mantendrían los precios de los productos y hubo un compromiso de diálogo con los proveedores para extender la medida, sin embargo, esta semana decidieron "descongelar" los precios y el aumento rondaría el 10 por ciento de promedio.

Crónica realizó un sondeo en la calle, y la gran mayoría coincide en que tuvieron que dejar de adquirir algunos productos como carne, leche, fideos o ciertos lácteos, otros se inclinaron por comprar segundas marcas y todos confirmaron que no hubo alimento o producto de limpieza que no haya aumentado.

Uno de los consumidores, llamado Oscar, sostuvo que "no compro galletitas, leche, fideos de marca o aceite, y me inclino por las segundas marcas y busco precios en varios lados. Muchos supermercados sacan ofertas, por eso, hay que ir a lugares determinados. La paso tan mal que tuve que cambiar la dieta porque carne no compro porque los productos aumentaron todos".

Beatriz es jubilada y se mostró preocupada por la situación: "Definitivamente tuve que hacer varios cambios, como pasar a productos de segunda marca o la banana de Ecuador por otras más chicas que son de acá".

Andrea agregó que "a pesar de que tengo chicos, tuvimos que disminuir el consumo de carne y lo que compro es por ellos. No nos damos lujos y la gaseosa la cambiamos por jugo, además estamos comprando artículos de otras líneas porque hay cosas difíciles de adquirir, no hay ningún lujo, lo que sí tengo que comprar es leche, yogur, fruta y queso para los chicos".

Cabe destacar que serán unos 100 productos los que se verán afectados por la suba y según la cadena de capitales franceses, los productos "propios" no sufrirían aumentos considerables.