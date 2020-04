"Me cuidé como oro para que no contraer coronavirus y aún sigo y lo seguiré haciendo... pero en este caso fui picado por el mosquito portador del dengue", narró un joven, oriundo de Tucumán, a través de su cuenta de Facebook.

Lucas Matute compartió una fotografía de su estado, junto al posteo en el que relató su historia. En la imagen se puede observar al hombre con una toalla mojada en la cabeza para tratar de controlar la temperatura de 38 grados que le provocó el mosquito.

La foto que compartió Lucas a través de Facebook

"Hago esta publicación con el fin de alentar que tomen todas las medidas necesarias para evitar criaderos... en casa lo hicimos pero no todos los vecinos... somos muchos los casos en el barrio. Por culpa de algunos que no lo hicieron, la municipalidad fumigó muy tarde pero es entendible la cantidad de focos y la precariedad de los recursos", explicó en la red social.

"No quiero impartir lástima alguna... solo concientizar que se deben cuidar de las dos enfermedades, no hay que descuidarse de ninguna", advirtió en el posteo que se volvió viral. Asimismo, añadió: "Estoy bien pero muy dolorido, es horrible y eso que no tengo patologías previas. No me quiero imaginar las personas que tienen algunas.. debe ser tremendo".

El texto completo escrito por el joven.

Por último, sostuvo que hay que evitar el estancamiento de agua. Y concluyó: "es muy fea esta enfermedad. Cuiden a sus viejos y sus hermanos e hijos".