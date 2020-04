El primer efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que se había contagiado de coronavirus ( Orthocoronavirinae), y que presta servicio en la Unidad 21 de Campana, ya está recuperado y fue dado de alta, informaron fuentes de la institución.



El suboficial principal, de 46 años, se encontraba internado desde el 11 de abril en la clínica Delta de esa ciudad del norte del conurbano, tras haberse infectado con el virus.



El SPB informó que el paciente se recuperó en forma favorable y luego de que le realizaran dos test que dieron negativos, le dieron el alta médica.

.



La fuerza recordó que el suboficial cumple funciones en la Guardia de Seguridad Exterior de la Unidad 21, por lo que no tiene contacto con internos privados de su libertad.



En tanto, también les dio negativo el test a los once compañeros del suboficial que estaban en cuarentena preventiva en sus domicilios, quienes fueron dados de alta al certificarse que no estaban contagiados.



Se trata de siete integrantes del SPB oriundos de San Pedro, tres de Campana y uno de La Plata, quienes a partir de ahora se reincorporaron a cumplir sus labores.