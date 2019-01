La actividad industrial retrocedió en noviembre pasado 13,3% en relación a igual mes del año anterior, y se convirtió así en el mayor descenso interanual del 2018, mientras que la construcción cayó 15,9%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC).



El organismo precisó, respecto de la construcción que si bien en noviembre bajó un 15,9% respecto a igual mes del 2017, lo hizo 10,7% en términos estacionales, es decir si por ejemplo se consideran la cantidad de días trabajados.



Con estos retrocesos, y cuando sólo falta contabilizar lo ocurrido en diciembre, la actividad industrial acumuló un descenso del 3,8% en el 2018, mientras que la construcción recortó su crecimiento inicial al 2,7%.



En este escenario, el 55,4% de las empresas consultadas por el Indec anticipó una baja en la demanda interna hasta febrero inclusive, mientras que otro 35,2% prevé un ritmo estable; y el restante 9,4% espera un aumento.



Sin embargo, en el plano de las exportaciones, 31,6% espera una suba en sus ventas hasta febrero; 24,7% vislumbra una disminución y el 43,7% no anticipa cambios.



En tanto, en el ámbito de la construcción, el 54 % de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector disminuirá hasta febrero inclusive, mientras que 42% estimó que no cambiará y 4%, que aumentará.



Los que estimaron una baja del nivel de actividad durante los próximos tres meses la atribuyeron fundamentalmente a la caída de la actividad económica (30%), a los atrasos en la cadena de pagos (19,5%) y a la inestabilidad de los precios (19,4%), entre otras causas.



Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 62,5% opinó que el nivel de la actividad disminuirá hasta febrero, 35,2% cree que no habrá mayores cambios, y 2,3%, que aumentará.



Quienes estimaron una caída, la atribuyen a la caída de la actividad económica (27,7%), a los atrasos en la cadena de pagos (20,3%) y a la inestabilidad de los precios (19,5%), entre otras razones.



Más allá de las expectativas, los números de la industria en noviembre arrojaron una baja del 14,8% en el sector automotriz, del 26,2% en la metalmecánica, pero con subas del 4,8% en la producción de acero y del 0,7% en aluminio.



La producción de petróleo retrocedió un 6,7%, y en los once meses del año un retrocedió un 6,8%, mientras que el sector textil, fuertemente vinculado al mercado interno, siguió con esa tendencia 32,2% y 13,6% respectivamente.

En tanto la producción de minerales no metálicos, ligados a la construcción, bajó 10,5%, pero mantiene un crecimiento del 1,5% en lo que va del año.



El Indec durante esta jornada que a partir de febrero presentará el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), que amplía y mejora las mediciones del actual Estimador Mensual Industrial (EMI) .



Con el IPI manufacturero se unificarán los relevamientos de producción y se comenzarán a difundir resultados de sectores de actividad de la industria que anteriormente no formaban parte, en línea con la clasificación de las cuentas nacionales.



Además, se incorpora información proveniente de la Industria Farmacéutica, de la de Maquinaria Agrícola, y de la Nacional a Grandes Empresas (ENGE).