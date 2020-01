En territorio bonaerense, en la semana del 19 al 26 de enero se acumulan vencimientos por u$s 571 millones, pero en la plaza financiera hay dudas con respecto a la capacidad de pago. El pago más complicado es el del próximo domingo 26 por unos u$s 275 millones. Y para evitar un default, Axel Kicillof convocó a los acreedores de la provincia para postergar el pago de u$s 248 millones de capital y u$s 28 millones de intereses.

Aunque el vencimiento en términos nominales es mayor, los bonos actualmente cotizan con una paridad del 66 por ciento. El vencimiento es el 26 de enero y tiene apenas 10 días de gracia luego de esa fecha para no ser declarado en default. El bono en cuestión es el BP21, que llegó a bajar 10% en el exterior, aunque concluyó estabilizado a u$s 66 por lámina de u$s 100, según informó Reuters.

La peor parte se la llevó el el bono Provincia de Buenos Aires 2035 (BPLDD), un título en moneda estadounidense bajo legislación local, que descontó un 6,8%, a 41 dólares. Este mismo título en pesos cayó 1,5%, como consecuencia de la suba del dólar implícito en esta operatoria, el “contado con liquidación”.