Horacio Cabak estuvo en el ojo de la tormenta a comienzos de mayo, cuando su pareja Verónica Soldato hizo pública su separación. Días más tarde, el modelo y conductor habló de la separación en PH: Podemos Hablar, donde describió la experiencia como dolorosa. Sin embargo, un incriminante audio de WhatsApp reavivó la polémica.

La primicia de la separación la tuvo Ángle de Brito en Los Ángeles de la Mañana, donde el conductor leyó los mensajes que le envió Soldato: “Encontró mas de una infidelidad en un celular, él le mostro para mirar una cosa y ella siguió buscando y encontró otros chats. ‘Estoy destrozada’ me dijo”.

La pareja está casada hace 27 años, y tienen 3 hijos.

Mientras estallaban las redes con la noticia, Cabak mandaba el mensaje de voz a sus compañeros en Polémica en el Bar. En el audio, que pubicó la revista GENTE, se escucha al panelista contar entre risas la atención que comenzó a recibir con la polémica.

"Es un poco contraproducente lo que está pasando. Porque me está estallando el teléfono, boludo. Soy Matías Alé en este momento", relató. Después de una carcajada, el conductor agrega: "Tengo oferta de todo tipo. Mi vieja me pidió por favor que disimule mi cara hoy cuando vaya a Polémica. Que ponga cara de compungido".

Horacio Cabak habló de la separación en PH: Podemos Hablar

Horacio Cabak afirmó que lloró durante el escándalo en su entrevista por PH: Podemos Hablar.

Días después de que se conociera la noticia de la separación, Cabak se acercó al ciclo de entrevistas de Andy Kusnetzoff para dar su lado de la historia. Durante el “Punto de encuentro”, el conductor convocó al frente a aquellos que “habían llorado en los últimos días”, oportunidad que Cabak tomó para hablar del escándalo.

.

Iniciando con un relato de su dura experiencia con el Covid, el coductor describió el tiempo de la separación como "una semana impensada”: “Venían piñas de lugares insospechados. Las cosas se empezaron a acomodar a lo largo de la semana y el viernes la Justicia determinó que la vida privada de las personas es la vida privada”, contó, refiriéndose al fallo que prohibió que se traten las acusaciones de infidelidad en los medios.

Con el rostro compungido, Cabak confesó: “Durante el fin de semana tuve la oportunidad de abrazar a mis hijos, de hablar con ellos y de abrazar a mi mujer. Y después de haber abrazado a los cuatro, solito, lloré como correspondía llorar”.

El conductor de televisión afirmó que todo está resuelto entre él y Soldato.

“Espero que mi vida sea mejor a lo que venía siendo y mi mujer y mis hijos forman una parte imprescindible de mi vida. En este momento, lo único que me imagino un futuro en mi casa, con mi familia y con mis hijos”, expresó el conductor, que en su momento no descartó la posibilidad de una reconciliación con la madre de sus hijos.

Segundos después, cuando Kusnetzoff le quiso preguntar si estaba viviendo con Soldato, Cabak respondió que “de mi vida privada no hablo”. Juana Viale se llevó la misma respuesta cuando recibió al modelo en La Noche de Mirtha, tras preguntarle si renunció a Polémica en el Bar o lo habían echado.

En su paso por el almuerzo de Viale, Cabak afirmó que está viviendo con su mujer y sus hijos.

“Que buena pregunta. Yo no renuncié, me echaron por no querer hablar de mi vida privada”, respondió Cabak. Rápida, Viale le contestó: “Pero te fuiste a hablar de tu vida privada a otro lugar”, en referencia a su paso por PH.

En su defensa, el famoso afirmó: “Yo de mi vida privada no hablé ni pienso hablar en ningún lado, lo único que hablé en ese momento fue de lo que había pasado”. Y agregó: “Cuando pasó lo que pasó con mi mujer que, afortunadamente, está todo resuelto, dije que esto se resuelve lejos de los medios. En la televisión no se resuelve nada, acá venimos a charlar”.