Una madre de dos nenes, de 8 y 2 años que vive en General Alvear, Misiones, reclama que el padre de sus hijos no le quiere enviar el dinero para la manutención de los chicos, luego de que el hombre se quedara a trabajar en una empresa en Buenos Aires y la mujer se fuera a vivir a la provincia del noreste argentino.

Según relató Teresa Cantini, de 40 años, en diálogo con cronica.com.ar, su exmarido le había dicho que, tras sufrir una situación de estrés posparto al nacer su segundo hijo y al necesitar del cuidado total de su hijo mayor, que tiene un retraso madurativo, era mejor que ella se fuera a vivir con su familia a General Alvear, en Misiones, y el esposo se quedara a trabajar en Pilar, Buenos Aires.

Sin embargo, Darío Laukallukz, el exesposo de la denunciante, un día llamó por teléfono a Teresa y le dijo que no le iba a psar más el dinero para sus hijos, porque había formado otra familia en Buenos Aires.

La mujer explicó que William, su hijo mayor tiene un retraso madurativo y su hijo Constantino tiene dos años y al momento de nacer tuvo una complicación por un desplazamiento de la placenta en el embarazo, que lo llevó a estar "internado por un mes y en un estado muy complicado".

Teresa Cantini, su exesposo Darío Laukalluks y sus hijos William y Constantino.

"Él (Laukalluks) me había dicho que dejara de laburar así le podía dedicar mayor tiempo al bebé, ya que necesitaba más atención y muchos cuidados. Yo vivía en Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires, e iba y venía con el nene que lo tenía que llevar al médico. Luego de eso me agrarró un cuadro de estrés, una recaida posparto, y la psicóloga me dijo que necesitaba contención familiar y por eso me fui a Misiones con mi familia", explicó la mujer sobre porqué viajó a la provincia del noreste argentino.

"Yo no puedo atenderte a vos y estar laburando al mismo tiempo, es mejor que te vayas con tu familia", le había dicho el hombre a Teresa, quien explicó que luego de eso los dos quedadon conformes con la decisión y que por un tiempo le deba todos los meses entre 5 y 6 mil pesos para los hijos.

.

Al poco tiempo, Teresa contó que el exmarido le dijo: "yo no te voy a poder ayudar más, porque decidí rehacer mi vida". En ese instante, la mujer contó que se quedó "helada" y, al preguntarle por qué lo hacía, le dijo que era porque ella se había ido mucho tiempo a Misiones. "Me enteré por los compañeros de trabajo de él, que está en una relación formal con otra mujer que trabaja en la misma compañia de seguros".

Además, la mujer denunció que Laukalluks no le contesta los mensajes desde hace tiempo y que recién este sábado le dijo que iba a buscar la partida de nacimiento de sus hijos (que había quedado en Buenos Aires) para poder comenzar con los trámites necesarios para cobrar la AUH, realizarle los tratamientos médicos a su hijo y hacer la declaración de cambio de domicilio. "Yo no puedo pagar un viaje a Buenos Aires y este hombre no me manda la partida de nacimiento", protestó Teresa.

Uno de los hijos de Teresa nació con un retraso madurativo y necesita tratamientos médicos

Entre los tratamientos que recibe su hijo, que tiene un retraso madurativo, está el de las consultas a una fonoaudióloga, quien le cobra 800 pesos por visita y ahora Teresa no tiene dinero para costear esos tratamientos necesarios para sus nenes.

"Ahora resulta que el señor se hace el vivo y se borró", reprochó Teresa en diálogo con este medio y luego lamentó que lo que más le duele es que ella está "a 3 kilómetros de la escuela de sus hijos en Misiones" y que debe llevar a sus hijos todos los días a upa, sin ningún tipo de ayuda del padre.

.

Teresa contó que hace poco tiempo no tenía zapatillas para mandar a sus chicos a la escuela, pero que ahora el Estado y vecinos de la zona le brindaron alguna ayuda. "Esa no es la solución, la solución es que él se haga cargo de sus hijos y no el Estado, para eso es el padre y está trabajando en relación de depenencia, protestó.

“Soy técnica en seguridad e higiene, toda mi vida trabajé y no tengo problemas para limpiar casas o barrer la calle. Necesito trabajar en lo que sea para mantener a mis hijos. No quiero limosna, quiero una oportunidad”, remarcó.