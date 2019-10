Por causas que investiga Personal de Bomberos, un incendio tuvo lugar en un tercer piso de una obra en construcción aledaña al hospital Italiano, en donde varios obreros estaban realizando trabajos de ampliación, aunque no hubo víctimas que lamentar.

Rápido accionar de los bomberos. (Twitter).

En tanto, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó a Crónica HD que "el incendio está controlado y gracias al trabajo de los bomberos no hubo heridos ni víctimas que lamentar, ya que todos los trabajadores fueron evacuados. Además, no hubo necesidad de trasladar a las personas". Además, participaron varias dotaciones de bomberos y un grupo especial de rescate.

Cabe destacar, que el siniestro se originó en el tercer piso de la obra ubicada en el cruce de las calles Presidente Perón y Pringles y se investigan las causales del siniestro, que se originó en la zona de montantes, donde hay cañerías, cables y otros materiales. Cabe destacar, que a pesar de que no hubo heridos o trasladados a algún nosocomio, se atienderona dos obreros por inhalación de humo.