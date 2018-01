El restaurante BigMamma del barrio porteño de Belgrano, ubicado en Juramento 2156, lindero al Museo Histórico Sarmiento, se incendió el mediodía del miércoles. No se reportaron víctimas. Seis ambulancias del SAME y dos dotaciones de bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar.



"Al momento no se reportaron heridos pero aún no sabemos la magnitud del incendio ni la causa, estamos trabajando", informaron bomberos desde el cuartel V de Belgrano, a cargo del operativo.



Un empleado del museo, de 65 años, sufrió algunas quemaduras en el cuero cabelludo cuando entró al restaurante e intentó acceder a la bomba de agua para intentar controlar las llamas, antes de la llegada de los bomberos.



También sufrió un pico de hipertensión una mujer de 70 años que al igual que el hombre fueron asistidos en el lugar, pero no debieron ser trasladados, según detalló el director del servicio de emergencia SAME, Horacio Crescenti.



Según empleados del restaurante, el fuego se inició en el subsuelo y en ese momento los clientes que se encontraban en el local, abandonaron el lugar.



Inmediatamente las llamas se apoderaron de la cocina y los empleados, que en un primer momento habían intentado controlarlas con extintores, decidieron evacuar el lugar.



"Cuando empezaron a estallar los vidrios por el calor, ya el fuego era incontrolable", describió un empleado.

