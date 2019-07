Tras retirar el camión volcado en la Panamericana, las personas presentes en el lugar fueron autorizadas para llevarse la mercadería que cargaba el vehículo. Una joven aseguró a Crónica HD que caminó "10 kilómetros" para buscar los alimentos y elementos de limpieza, que repartirá entre su familia, los chicos de su barrio y un merendero.

Alrededor de las 10.30, la Justicia ordenó retirar el camión que volcó esta madrugada en el kilómetro 52, mano al norte (provincia), a la altura de Escobar, en el ramal Campana de la Panamericana'>Autopista Panamericana. Decenas personas se hicieron presentes en el lugar una vez que difundieron la autorización de llevarse la mercadería, que pertenece a un reconocido supermercado.

Según informó Crónica HD, la carga debía ser incautada pero le dijeron a la gente que podía retirarla "en forma ordenada". La mayoría aprovechó para llevarse alimentos, como galletitas, fideos, yerba y leche, además de packs con gaseosas y elementos de limpieza.

"Es bueno porque nos sirve un montón a la gente. Nos llevamos lo que podemos como podemos", detalló un hombre en referencia a cómo transportaban la mercadería recuperada. "Estamos agradecidos porque esto se lo llevan y lo tiran. Es una bendición de Dios", destacó otro joven.

Una mujer identificada como Eliana lamentó la muerte del chofer del camión y aseguró que la mercadería que logró recolectar será repartida entre "los pibes y la gente del barrio", quienes "tienen necesidades porque los precios se fueron por las nubes".

"Me embarré pero sé que los chicos van a tener un yogurt o galletitas. Mi hijo de 6 años y mi papá también van a comer de acá. La vamos a llevar en remis", detalló a Crónica HD y agregó: "Caminé 10 kilómetros para no tenía para el colectivo. No tengo ni para el remis pero mi papá lo va a pagar, que se fue a las 6 de la mañana a hacer una changa y lo va a pagar".

Por otro lado, afirmó: "Como está complicado, sobrepasa el presupuesto de la billetera y hay necesidad en todas las casas. También tengo pensado llevarlo a un merendero".