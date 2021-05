Paulina Cocina capturó la atención de todos los cibernautas en la mañana del jueves luego de que se volviera viral una contundente y violenta respuesta a una seguidora que le pidió un consejo del corazón a través de Instagram.

Carolina Puga, más conocida como "Paulina Cocina" es una socióloga que comenzó a subir videos de cocina en el 200. y desde se convirtió en una figura muy popular en las redes.

Es sabido que la influencer de cocina se convirtió en una de las preferidas por la cultura pop y millennial gracias a su flexibilidad y desenvoltura para explicar recetas culinarias, pero también, para hablar de otros temas de interés general con su implacable carácter.

.

Tal es así que, a través de la popular dinámica de “preguntas y respuestas” a famosos que copó últimamente en de Instagram, la también escritora de 43 años recibió una consulta bastante particular de una usuaria que necesitaba ayuda para solucionar un problema con su actual pareja sentimental.

“Siento que mi chongo está flasheando amor mal y no sé si estoy en esa.. Ghosteo si/no” (Sic), fue lo que una usuaria anónima le envió por la caja de preguntas de sus historias de Instagram a Paulina Cocina -que, en realidad, se llama Carolina Puga- en busca de su ayuda.

Gracias a su personalidad extrovertida y el éxito de sus recetas, la cocinera cosechó más de 3 millones de subscriptores en su canal de Youtube y 2,4 millones de seguidores en Instagram.

No obstante, la reacción de la mediática fue todo lo opuesto a lo que la seguidora podría haber esperado: “¿Quién carajo te crees que sos? O sea, escuchá lo que estás diciendo: siento que una persona con la que estoy, me ama. ¿No le hablo nunca más y no le digo nada?”, disparó la ídola de Internet.

“¿Se puede ser más soreta?”

Visiblemente ofuscada por la idea de que una persona decida desaparecerse de la vida de otra por el simple hecho de que pueda haberse enamorado, la bloguera expresó su enfado y apuntó contra la usuaria: “Si te dio miedo que diga tu nombre es que te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses”, concluyó.

.

Mientras tanto, en Twitter, “Paulina” se convirtió en primera tendencia esta mañana cuando su respuesta se difundió masivamente, y los memes y comentarios aplaudiendo a la famosa no se hicieron esperar: