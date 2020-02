Un chofer que presta servicios en UBER se quedó dormido a bordo de su rodado, e impactó desde atrás a otro automóvil que estaba estacionado en el cruce de las calles Cerrito y Arenales en el barrio porteño de Retiro, dejando como resultado dos personas heridas.

El hecho ocurrió pasadas las 5, cuando un hombre a bordo de un Chevrolet Corsa blanco con un pasajero a bordo (trabajador de Canal 13), se quedó dormido e impactó a un rodado Duna rojo (dominio SEW 450 y con tres trabajadores de la recolección de residuos en su interior) que estaba estacionado, y el impacto fue tan fuerte que hizo que este automóvil se desplazará varios metros sobre Cerrito.

Tras el impacto, el pasajero del UBER (Maximiliano Aragonés) sufrió golpes en su cabeza y fue derivado al hospital Fernández, en tanto, uno de los trabajadores del otro rodado fue llevado con golpes a una clínica privada.

Cristian, chofer del UBER, sostuvo que "choqué al otro rodado de atrás, pestañé y me quedé dormido. Llevaba a un muchacho que se golpeó en la frente y cabeza que venía sin cinturón puesto. Me desperté cuando sentí el impacto. nunca pensé que me iba a pasar esto, por suerte no hubo víctimas fatales y me quedé sin trabajo hace poco, por eso, empecé con este servicio".

En tanto, el otro chofer agregó que "escuché una explosión y cuando vi todo, el otro chofer me dijo que se quedó sin frenos, se quedó dormido. Un compañero nuestro golpeó en la nuca y brazos y lo llevaron a una clínica, nosotros estamos esperando que nos vengan a buscar. Ibamos del Planetario a Florencio Varela para el trabajo".