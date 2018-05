La Justicia de Mendoza elevó a juicio la causa contra Lucas Fernández, el ex empleado judicial de Santa Rosal, atrapado in fraganti cuando abusaba sexualmente de una niña de 12 años en El Carrizal en enero pasado.



Según informaron fuentes oficiales, el fiscal Oscar Sivori notificó el comienzo del litigio de la causa bajo la caratula de "abuso sexual agravado por acceso carnal", aunque no hay fecha cierta de realización.



En febrero pasado, la jueza Mariana Cuatrini dictó la prisión preventiva a Fernández y rechazó el pedido que hizo la defensa para brindarle el beneficio de la domiciliaria, así como el cambio de calificación.

El hecho ocurrió el 24 de enero pasado, cuando una pareja observó movimientos extraños dentro de un auto Nissan Tiida se encontraba estacionado en un sector de cerros en las inmediaciones del dique El Carrizal.

En febrero pasado, la jueza Mariana Cuatrini dictó la prisión preventiva a Fernández y rechazó el pedido que hizo la defensa para brindarle el beneficio de la domiciliaria, así como el cambio de calificación.

Los testigos notificaron a las autoridades policiales y un uniformado llegó hasta el lugar.

Según el expediente, el efectivo se encontró con una llamativa situación: en el asiento delantero del rodado, había un hombre teniendo sexo con una adolescente y en el trasero había otra observando la situación.



Pocos minutos tardó en develar que se trataba de menores de edad. Lucas Emanuel Fernández, de 30 años, quien era auxiliar administrativo en la Oficina Fiscal de Santa Rosa, había contactado a las chicas en una plaza de San Martín junto a un amigo.

Pasaron por un departamento, donde consumieron marihuana y cocaína, según declararon las menores, el otro hombre se retiró y los 3 restantes se dirigieron hasta el lugar donde fueron encontrados.

Las pericias determinaron, además, que las adolescentes también bebieron bebidas alcohólicas mezcladas con algún tipo de medicamento.