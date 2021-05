La superluna de la "flor" llega este 26 de mayo y se estima que esta será la más grande y brillante que hubo en años. Anualmente hay de dos o cuatro, y particularmente llega una demasiado cercana a la Tierra, lo cual garantiza un total espectáculo luminoso. Este será el primer eclipse lunar total desde enero de 2019, según EarthSky, y durará menos de 15 minutos.

La definición de superluna varía, pero generalmente se define por lo cerca que está la Luna del planeta Tierra. Durante el eclipse, degún la NASA, la Luna tendrá un tono rojizo debido a la luz solar que se filtra a través de la atmósfera de la Tierra, por eso también se la conoce como " Luna de sangre".

Cómo contemplarla dependerá de tu ubicación. La mayor parte de América del Norte y del Sur podrá verlo en las primeras horas de la mañana, mientras que el este de Asia y Australia lo verán por la noche. En Estados Unidos, el eclipse total comenzará a las 7:11 a.m. (hora de Miami) y terminará a las 7:26 a.m., pero será parcialmente visible desde las 5:45 a.m. y hasta las 8:52 a.m., hora de Miami.

Para comprobar si el eclipse estará disponible en tu zona geográfica, ve a timeanddate.com. La luna llena recibe el nombre de flor este mayo porque las flores florecen en América del Norte, según El Almanaque del Viejo Granjero.

