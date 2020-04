El economista Carlos Melconian relativizó la efectividad recaudatoria que podría tener un eventual impuesto especial a la riqueza, que está siendo impulsado por el Frente de Todos en el Congreso. Asimismo, propuso la creación de una "coronamoneda" como instrumento para ir saliendo de la crisis económica que ya se va sintiendo en el país.

"Frente al quilombo cuantitativo que veo en plata, estos son dos mangos con veinte, aunque paguen todos", destacó el economista. "No lo quiero tratar como un tema menor, pero es una aguja en un pajar", añadió. Por otra parte, expresó que, en el marco de la pandemia por el coronavirus, "el Presidente ha tomado un camino sanitarista muy firme y muy concreto. Día a día se va confirmando la idea de que hay un Plan Maestro Sanitario, pero no hay un Plan Maestro Económico".

Tras reiterar que "la decisión sanitaria es correcta y se supone que va bien", Melconian consideró que "eso te obliga a que simultáneamente y a partir de ahí se debe pensar en esto. ¿Estoy buscando algún mecanismo de financiamiento alternativo? No sólo del gasto público, sino de la ayuda que le voy a dar al sector privado, por ejemplo con una coronamoneda alternativa al peso que no me inunde el mercado, que tenga vencimiento dentro de algunos años".

Se trataría de "una coronamoneda nacional para pagar parte de estos gastos, con un perfil de vencimiento que haga de cuasimoneda y aceptala para pagar impuestos".