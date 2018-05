Néstor Segovia, uno de los 16 metrodelegados detenidos el martes tras la represión policial bajo tierra, fue liberado anoche luego de haber vivido una jornada intensa. Segovia fue aprehendido tras haberse atrincherado en la cabina del motorman de una formación.

Un día después, se conoció el audio en el que el sindicalista pretende "montar" una escena en las redes sociales. "Mandá un twitter donde diga que tiraron bombas..." le dice a un tercero, haciendo referencia a los gases lacrimógenos.

El tuit que mandó a publicar Segovia.

Acto seguido, el otro sujeto que aparece en el audio, dice que "hay que tirar las piedras" ante lo cual Segovia pide "no se pongan locos".

Por último, el metrodelegado explica que iba a filmar cuando se entregase y que le enviaría el video Crónica.

Escuchá la conversación

Se defendió

Tras conocerse la escucha, Segovia intentó defenderse en diálogo con CronicaTV. "El audio inocentemente lo grabo yo para defenderme. Sale de mi propio teléfono y avisa que están tirando gases lacrimógenos" comentó el sindicalista.

Además, explica que las piedras a las que hace referencia la otra persona del audio, no eran para arrojar si no para trabar la puerta. "Nunca tuvimos piedras para tirar. Adentro de la cabina había una piedra para que no abran la puerta porque la policía quería entrar. Más que una piedra era un taco de madera para trabar la puerta" comentó Segovia.