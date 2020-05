Por Sol Narosky



“Necesito un médico quirúrgico de cualquier parte del mundo, pero que se anime a hacer esta cirugía, que es una de alta complejidad”, explicó el joven de 23 años, de Moreno, a quien le detectaron un tumor llamado “Rabdomiosarcoma embrionario” seis años atrás. "Al principio comenzó como una pelotita en mi cara y a partir del 2019 empezó a crecer como está creciendo ahora", contó Sebastián Alejandro Amurín D’Amico, en diálogo con cronica.com.ar.

“Este tumor se caracteriza por ser muy agresivo y por crecer mucho y muy rápido”, señaló. Y luego añadió: “Fue después de ir al Hospital Ramos Mejias de Capital que me dijeron qué era lo que tenía. Desde ahí mi vida cambió radicalmente. Nunca iba al hospital y a partir de ese momento empecé a ir de médico en médico”.

Sebastián Alejandro Amurín D’Amico, el joven de 23 años.

El joven publicó el último jueves en su cuenta de Instagram (@sebastian_alejandrook) un video en el cual dio a conocer su difícil situación y pidió colaboración de la gente. "Hago este video para compartirles que necesito una cirugía y los médicos dicen que hoy (por la pandemia del coronavirus) es prácticamente imposible, pero yo no lo veo tan imposible si puedo llegar a alguien que me pueda ayudar a ir a un hospital que esté preparado para hacer este tratamiento", expresó en la filmación.

"Estoy luchando contra una enfermedad que no me está dando tregua y me está cortando mi expectativa de vida", sostuvo. Y, posteriormente, enfatizó: "Hoy mi expectativa de vida no es de mucho, sino que es de vivir el día a día. Mi estado es crítico".

.

En este sentido, agregó: "Tengo 23 años y no me quiero morir. Quiero vivir en paz, sabiendo que tengo un largo camino. Creo no merecer morir tan temprano, no tengo ganas de que pase eso. No quiero dar lástima, pero no me quiero morir, tengo a mi familia, siento que no es hora todavía".

El posteo, que ya reúne más de 2 millones de reproducciones y casi 30 mil comentarios, le fue de gran ayuda. "Recibí donaciones a través de la cuenta bancaria de mi mamá que suman 220 mil pesos, para cubrir todos los gastos de cirugías y traslados", mencionó entre otros. “No me esperaba tanta repercusión, el apoyo de la gente fue enorme. Desde que se difundió el video, fue todo impresionante. Recibo una enorme cantidad de llamadas y mensajes, la verdad que la respuesta de todos es buenísima".

.

Si bien, su batalla contra la enfermedad está presente en cada jornada, él transita sus días "como cualquier persona". "Lo llevo lo mejor que puedo, tengo mis altos y bajos. Para estar bien me sirve apagar la cabeza y no pensar mucho. Veo series, cocino para mi familia, a veces me peleo con ellos, pero son los que me sacan adelante todos los días", detalló.

Por último, para seguir adelante y ser fuerte, Sebastián confesó que a él le sirve mucho "no darle la importancia que se merece la enfermedad y tratar de tener una vida normal”.