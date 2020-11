En la tarde de este viernes, en Salta, el empresario Jorge Brito falleció en un accidente mientras pilotaba un helicóptero.



Tras la tragedia aérea, el Secretario de Turismo de Cabra Corral, Eduardo Muratore, manifestó: "Sabemos que ocurrió el accidente pero no llega toda la información autorizada porque el pueblo cabecera está a 34 km del accidente y hay muchos problemas de comunicación, no hay señal en esa zona".

Más tarde, en diálogo con Radio 10 detalló que "la tirolesa forma parte de una empresa que se llama Salta Rafting, está habilitada por el ministerio de Turismo, hacen todas actividades de aventura. Nos llama la atención porque está hace muchísimos años, no está en una zona... para que se haya agarrado ahí iba muy bajo".



"No podemos saber cómo fue todo porque hasta este momento no tenemos información oficial del accidente, la parte policial y de defensa civil'. Esta montaña no son tan altas. Los campos del Banco Macro, de Jorge Brito están por Cabra Corral, por ahí toman el río para ir más rápido. Es la forma en que salen directo a Joaquín V González'", dijo y finalizó destacando que es el primer accidente aéreo en la zona.