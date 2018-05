Agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron, pasadas las 11 de la mañana, al líder sindical de los Metrodelegados, Néstor Segovia, cuando protestaba en la estación Las Heras de la línea H.





Junto con Segovia fueron arrestados otros sindicalistas del gremio del subte (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro), quienes desde esta mañana encabezaban un reclamo en esa estación. Ante esta situación, los Metrodelegados, quienes tenían programado levantar el paro y liberar molinetes, cambiaron su decisión y dispusieron un paro total en todas las líneas del subte, el cual comenzará este mediodía.



"(El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta me manda en cana porque estoy defendiendo a los trabajadores. Me golpearon a mí y a mis compañeros. Les pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, sino por las paritarias. Larreta te comiste la poronga de (el presidente Mauricio) Macri", sostuvo el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, al ser detenido.



La medida de fuerza fue confirmada por el delegado Roberto Pianelli, y más tarde ratificada en la cuenta oficial de Twitter de la organización gremial.