La Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, con la presencia de gran parte de su gabinete, encabezó en la mañana de este sábado la realización de testeos voluntarios para controlar y garantizar el bienestar de la salud de las y los efectivos de las fuerzas federales que trabajan en el barrio Zavaleta y en la villa 21-24 de la zona de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la zona de la Ruta Panamericana, altura Pilar de la Provincia de Buenos Aires.

Los primeros testeos se hicieron en el Comando Operativo de la Prefectura Naval radicado en la zona sur de CABA, mientras que los segundos en uno de los parajes de control vehicular del cordón norte del Gran Buenos Aires.

El objetivo de estos testeos -que no cumplen la función diagnóstica- es detectar si los efectivos que se encuentran afectados a desarrollar tareas en Zavaleta, Villa 21-24 y en Panamericana Pilar poseen anticuerpos COVID-19. De hecho, si una persona recibe un resultado positivo tras el test rápido significa que en algún momento tuvo contacto con el COVID-19 y que su sistema inmunológico respondió generando anticuerpos. Los testeos son, además, voluntarios y anónimos.

La ministra de seguridad de la nación señaló: “estamos en Zavaleta con el personal de Prefectura que se ofreció como voluntaria y como voluntario para hacerse el test de detección de anticuerpos junto con personal de enfermería de la Policía Federal Argentina y enfermeros de la Prefectura Naval que vinieron también a capacitarse para poder replicar el test".

"Nosotros queremos que el personal de las fuerzas de seguridad se sienta y se sepa cuidado. Hemos conseguido que el Ministerio de Salud de la Nación nos brindara una importante cantidad de instrumentos para hacer los test que se aplicaban en otros lugares pues coincidimos en la importancia de aplicarlos allí donde el personal está fuertemente expuesto: para Prefectura éste es uno, para Gendarmería es la ruta Panamericana", explicó.

Y agregó: "En este despliegue participó el doctor Francisco D’Angelo, Director de Sanidad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien explicó la importancia del test epidemiológico y que éste no determina si alguien está enfermo sino, básicamente, si una persona estuvo o no en contacto con el virus desde hace 15 días atrás de la realización del test. Es importante saber que el test no reemplaza al diagnóstico, sino que brinda información sumamente relevante”. Por ello, estos test forman parte de las medidas tendientes a la protección y bienestar de los miembros de las fuerzas federales.

Sumado a este despliegue matutino, en el que participaron médicos de la PFA y de la PSA que capacitaron en tanto la realización de los testeos a médicos de la PNA, realizaron una charla destinada al personal para que posean un mayor conocimiento sobre las particularidades del COVID-19, los nuevos hallazgos, las formas de distanciamiento de los cuerpos y los mejores mecanismos de atención, control y asistencia sanitaria a las personas.

Apenas finalizó este despliegue en Barracas, la comitiva se dirigió a la Ruta Panamericana -altura de Pilar-, para continuar con el pedido de Gendarmería y la planificación del ministerio. En Panamericana, se continuaron con los testeos voluntarios que, como dato significativo, fue solicitado por la totalidad de los trabajadores de las fuerzas apostados allí.

Estos operativos, ordenados por Frederic, fueron planificados y promovidos desde marzo de 2020 cuando la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Géneros, a cargo de Sabrina Calandrón, expuso las líneas de trabajo fundamentales que permitieran mejorar las condiciones laborales de los miembros de las fuerzas federales y reconocieran empíricamente sus derechos. A su vez, brindan información necesaria a los efectivos que trabajan en distintas zonas urbanas, así como aseguran a la población acerca del cuidado que las fuerzas de seguridad dan a la población en cada uno de los controles.

La importancia de brindar este tipo de información, protección y asistencia a las fuerzas tiene la misión de cuidar quienes trabajan en las mismas, a la población y de brindar seguridad integral. Además, contribuye al bienestar y tranquilidad del personal debido a que pueden dar, mediante capacitación, saberes y sensibilidad, un mejor servicio y cuidado sanitario a quienes lo requieren.

Finalmente, se trata de una de las políticas ordenadas por Frederic para que la cartera de Seguridad cumpla con su responsabilidad y las expectativas definidas por el gobierno nacional cuando el Presidente, Alberto Fernández, decretó la Emergencia Sanitaria y definió las tareas de cada ministerio ante la pandemia.

Estuvieron presentes, además, el Secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, el Secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, la Jefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Rodríguez y el Jefe de Prefectura, Mario Farinón.