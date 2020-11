La actividad industrial subió el 2,6% durante septiembre en la comparación interanual con el mismo mes del año pasado, lo que representa el primer resultado positivo del sector en lo que va de 2020, según informó ayer la Unión Industrial Argentina (UIA). "Se trata de la primera suba interanual del año, cifra que muestra una mejora respecto de los datos registrados al comienzo de la pandemia", resaltó la central fabril, que indicó que hubo además un incremento del 5,6% de la actividad en relación con agosto.

En este sentido, la UIA destacó que "el 40% de las empresas encuestadas se encontraba produciendo a un nivel igual o mayor al registrado un año atrás", algo que va "en línea con la incipiente recuperación económica de la actividad". Sin embargo, por otro lado, el 40% de las empresas aseguró tener caídas en la producción superiores al 25%, y el 43% de los establecimientos reportó una caída de ventas superior al 25%, en tanto que el 38% reportó ventas similares o iguales a octubre de 2019.

En este sentido, en el acumulado de los primeros nueve meses del año el sector industrial sigue atravesando por una situación difícil, en la que registra una baja del 9,6% en comparación con el mismo período de 2019, mientras que los niveles de producción permanecen aún 2% abajo respecto de lo que se producía en febrero, antes del inicio de la cuarentena.

.

En torno a los niveles de actividad por rubro, la UIA observó un "desempeño dispar", en el que se destaca la cuarta suba consecutiva interanual en sustancias y productos químicos, del 17,6%; en el sector automotor, que logró su primer incremento luego de dos años, fue del 16,1%; y en el bloque de minerales no metálicos, del 15,3%.

"Traccionaron al alza rubros vinculados a los nuevos patrones de consumo, como higiene personal y aparatos de uso doméstico, y al bloque de minerales no metálicos y al agropecuario", detallaron. No obstante, también hubo algunos rubros que no lograron repuntar y así superar los niveles registrados durante 2019, entre los que se encuentran el de aluminio y acero, con mermas interanuales de 38,7% y 11,9%; el de industrias metálicas básicas, con una caída del 19,7%, y el de refinación del petróleo, que descendió 17,8%.