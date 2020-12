El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dio a conocer el último sábado detalles del vínculo médico que lo unió a Diego Armando Maradona, a quien conoció personalmente por 2001 cuando ingresó al centro de estudio de diagnóstico por imágenes que habían montado con Marta Kura, una especialista en la materia.

El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos estaba acompañado del doctor Alfredo Cahe, su médico de cabecera durante muchos años.

Cahe había aportado el edificio de la calle Uruguay, en pleno centro porteño, mientras Berni y Kura se endeudaron por millones de dólares, para poner en marcha el emprendimiento cuya especialidad eran las ecografías y su primer gran desafío era nada menos que escanear las arterias de la gran figura de la Selección Argentina campeona del mundial de México desarrollado en 1986.

Sergio Berni, cirujano y coronel médico, reveló detalles de su encuentro con el ex DT de Gimnasia. "Lo conocí a Diego. Tuve el privilegio y el honor de estar en el grupo de médicos que, en 2001, diagnosticamos los primeros síntomas precoces de una miocardiopatía dilatada. A partir de ahí trabamos una relación médico-paciente, más que nada", recordó .

"Teníamos un centro de diagnóstico por imágenes en ela calle Uruguay. Hasta ese momento no se había visto signos precoces de su estado. Diego se iba a Arabia Saudita o Dubai, a hacer una publicidad. El doctor Cahe nos pide que le hagamos una revisación. Y ahí fue que le descubrimos los primeros síntomas indirectos de lo que fue su posterior enfermedad cardíaca", detalló Berni en el ciclo televisivo "Podemos Hablar".

El funcionario contó reaccionó cuando se enteró de la muerte del ex entrenador de Gimnasia. "No fue un shock.Tuve que ver las imágenes para entender qué pasaba. Pero cuando tuve la noticia, no fue impactante. Es más, ya lo veíamos venir", aseguró.

"Soy de aquellos que creen que Diego estaba preparando eso, estaba buscando eso. Aquellos que tenemos relación con el paciente, lo vemos eso, vemos eso de la vida y la muerte, cuando el paciente se entrega", añadió y opinó que "Maradona siempre se diferenció del resto de los jugadores, más allá de su habilidad técnica, de ver la jugada siguiente. Creo que ahora adelantó la jugada y encontró la paz que necesitaba".

Uno de los grandes tesoros de Sergio Berni, la camiseta de Boca autografiada por Diego Maradona.

"Los últimos años de Maradona fueron un tormento, realmente fueron un tormento. Ser Maradona le pesó más que cualquiera de las enfermedades y adicciones. Estaba en un ambiente nocivo para él. Encontró la paz en ese camino", cerró sobre el tema.