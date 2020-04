Los padres de Fernando Báez Sosa aseguraron este domingo que "sería muy injusto" que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores le otorgue la prisión domiciliaria a los ocho rugbiers detenidos por el asesinato de su hijo, cometido en enero último en Villa Gesell.



Silvano y Graciela grabaron un video que fue difundido por las redes sociales en el cual solicitaron que no se les otorgue dicho beneficio a los imputados, quienes actualmente cumplen con prisión preventiva.



"Estamos esperando que la Cámara dictamine una resolución y que no les den la prisión domiciliaria. Sería muy injusto que le den ese privilegio. Ellos no le dieron la oportunidad ni siquiera para defenderse", dijo Graciela.



En tanto, Silvano afirmó que siguen reclamando justicia y pidió que la gente los siga acompañando en este pedido.

En tanto, una fuente judicial dijo que se estima que esta semana, probablemente el martes, la Cámara finalmente resulta sobre la apelación a las prisiones preventivas presentada por el abogado defensor Hugo Tomei.



Mientras tanto, los acusados permanecen detenidos en la Alcaidía La Plata 3, en Melchor Romero, donde están alojados en celdas de a dos en el mismo Pabellón 6, en el que a partir de la expansión del coronavirus pasan un poco más inadvertidos para el resto de los presos, quienes en un primer momento les gritaban e insultaban con mayor frecuencia que en los últimos días.