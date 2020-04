En este contexto de cuarentena, producto de la pandemia del coronavirus, cronica.com.ar consultó a una sexóloga sobre cómo juega la mente a la hora del sexo y la masturbación en una situación tan dramática y caótica como la que estamos atravesando.

Sandra Lutzfgarten, especialista en sexología y psicóloga (matrícula Nacional 19529), evacuó todas nuestras dudas y, además, dio consejos para transitar este aislamiento social y preventivo de la mejor manera posible.

- ¿Nuestro deseo sexual se incrementa o disminuye en un contexto de cuarentena?

- Hay parejas que entre tensión, angustia, falta de espacio y comodidad lo que les pasa es que disminuye el deseo sexual porque no tienen la disponibilidad para encontrarse en su intimidad.

Estamos viviendo una situación muy complicada y de pánico. Esto de no saber hasta qué punto podés hacer algo con el otro, si tocarlo o si no, influye mucho a la hora de encontrarte con alguien. Aparece la culpa sobre si uno está enfermo y contagia al otro.

Yo veo que toda esta situación hace que disminuya el deseo sexual, pero por supuesto que hay personas que de repente utilizan la sexualidad para descargar tensiones y encuentran este canal para descargar toda la ansiedad y libido sexual.

- ¿Qué podemos hacer para no perder nuestro deseo sexual?

- De todo lo malo se puede sacar algo bueno. Para mí empieza un momento positivo en el terreno de la pareja para poder encontrar espacio y hacer todas las cosas que no hacen cuando tienen actividades laborales o otras cuestiones que los hacen no tener tiempo.

Ahora con la cuarentena tienen la posibilidad de decirse cuáles son las cosas que les hacen falta en el ámbito de lo sexual. Es momento para comunicarse y para poder hacer todos esos juegos eróticos y cosas que no practican en lo habitual.

- ¿Aumenta la masturbación en la cuarentena?

- La masturbación crece en las personas que están solas, sobre todo en el género masculino. Es una descarga para los que no están acompañados, porque buscan alternativas para no quedarse en la abstinencia. En cambio, en las parejas no es así.

- ¿Recomendás tener sexo con nuestra pareja o no tenerlo en estos momentos?

- Esto tiene que ser una decisión de cada pareja, si compartís un montón de ambientes no habría porqué prohibir las relaciones sexuales. No considero que restringir sea una indicación para dos personas que duermen en la misma cama. Además, pienso que siempre lo que uno prohibe es lo que más se quiere. De todas formas, cada uno tiene que saber cómo están orgánicamente para tener sexo.

- ¿Podría decirse que la masturbación sirve de terapia para combatir la ansiedad en tiempos de cuarentena?

- Sí por supuesto. No solo para eso, sino que sirve como tratamiento para muchos problemas sexuales y por sobre todo para la anorgasmia, para la eyaculación precoz y para tener una muy buena sexualidad. Las personas que se saben masturbar y lo hacen con frecuencia gozan mucho más porque saben bien dónde se tienen que tocar y estimular.

- ¿Qué consejo les darías a aquellas personas que nunca experimentaron la masturbación?

- Les diría que se inicien y que si hay algún miedo alrededor, eso se puede conversar. Es lo más indicado no solo en época de pandemia, sino en cualquier contexto, para conocerse bien.

- ¿Creés que la cuarentena cambió las formas que tenemos de relacionarnos sexualmente a la distancia?

- Creo que esas formas siempre estuvieron, pero ahora se vuelve a esta porque es la única posibilidad frente a esta situación tan terrible. No hay otras alternativas. La sexualidad sirve como un escape.

- ¿La mente se excita más con la fantasía o con la realidad?

- Hay personas que logran con la fantasía lo que no logran con la realidad. Siempre la fantasía es un granito más de arena a esta comunicación sexual. A través de la fantasía se pueden comunicar. Está bueno utilizarla para pedirle al otro cosas que sino no surgen en la relación. Esto da una riqueza muy particular a un vínculo.