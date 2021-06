El youtuber uruguayo Yao Cabrera se encuentra en el centro de todas las miradas luego de haber anunciado a cronica.com.ar que estaba en tratativas con Marcos “Chino” Maidana para enfrentarse en una atípica pelea en el Estadio Luna Park en diciembre de este año.

Motivado por el evento que se llevó adelante el domingo pasado entre el campeón mundial de boxeo, Floyd Mayweather, y streamer Logan Paul, el polémico influencer decidió retar al púgil santafesino con la excusa de recaudar dinero y donarlo a una causa benéfica.

Asimismo, el controversial instagramer, poco querido por el público argentino a raíz de numerosos escándalos legales y denuncias por abuso sexual que lo comprometen, prometió a Maidana que, si le ganaba, se marcharía de nuestro país “para siempre”.

.

A raíz de estas declaraciones, y la respuesta afirmativa del excampeón mundial superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo, otro influencer argentino en boga en el último tiempo, Santi Maratea, opinó en sus redes al respecto y, como se dice en criollo, echó más leña al fuego:

"Chicos, ¿ustedes creen que si Yao pierde se va a ir del país? Aparte, amo que él afirma ‘si pierdo me voy del país’, como diciendo: ‘Todos quieren que me vaya, pero no me voy. Y si pierdo, bueno, me voy’. Pero no se va a ir, lo tenemos acá para siempre al tipo”, advirtió Maratea, un joven con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram.

Ante la chicana, Marcos Cabrera Rodríguez, como se llama verdaderamente el youtuber, le contestó a la brevedad vía historias de Instagram: “Santi Maratea, si querés te firmo un contrato con escribano. ¿Cómo no me voy a ir del país? Te doy mi palabra, te lo firmo ante escribano o el Presidente de la República", manifestó el instagramer.

A sabiendas del poder y la influencia mediática que conllevan sus controversiales declaraciones, Yao Cabrera le cantó retruco y retó a Maratea: "Te pido que vengas a ser parte del equipo social, quiero que todo esto (el dinero recaudado en la pelea) sea donado para gente que realmente lo necesita".

.

En tanto, esta mañana de jueves, el mediático de 23 años reapareció en sus redes para agradecer a los medios de comunicación por reproducir la información sobre la pelea con “una causa social”. Y expresó: “Que también apoyen que vamos a hacer una acción solidaria y que queremos a Santi Maratea adentro”, disparó.

Y acorraló al influencer y streamer conocido por su apoyo a las causas sociales con la siguiente frase: “Santi Maratea, ya está, ahora no tenés vuelta atrás. Ya hablaste del tema, te prometí firmar papeles legales, lo que vos quieras para asegurarme de que me voy a ir del país. Ya está, no tenés vuelta atrás, si no aceptás es porque no querés ayudar a la gente”, finalizó. Y por ahora, Maratea, quien es una figura muy activa en sus redes sociales, no se ha pronunciado al respecto.