El 24 de febrero Arshak Karhany, el jóven de 27 que trabajaba como oficial en la Policía de la Ciudad, salió de su casa ubicada en Caballito. Pasó por un cajero, sacó alrededor de 2000 pesos y nunca más se supo de él. Su mamá, en diálogo con Crónica HD, contó que las pocas novedades que hay en el caso, que sigue siendo un misterio.

"Sé que está vivo pero no se porqué no viene. Por ahí por alguna presión porque nunca me dejó tanto tiempo sola, el no está bien por eso no aparece.Algo no quiere saber está shockeado. Quiero saber dónde está", relató Vardush.

Sobre los contactos previos al día de la desaparición de Arshak, la mujer recordó: "En los últimos días trabajaba mucho y tenía muchos exámenes, hacía 15 días que no tenía franco. Yo le decía que descanse y el decía que tenía que trabajar. Tanta preocupación y estrés algo puede pasar".

Las últimas imágenes de Arshak fueron capturadas por las cámaras del subte A, en la estación Primera Junta, el domingo 24 de febrero, y allí se lo ve vestido con campera azul, sacando la billetera y entrando a un cajero dentro del subterráneo.