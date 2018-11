El dólar bajó 15 centavos este viernes para cerrar en $ 36,38 y en la semana recortó 22 centavos, según el precio promedio operado por los principales bancos del país. En el Banco Nación la divisa recortó 10 centavos y terminó en $ 36,30.Lo mismo que el dólar mayorista que cerró en $ 35,40, diez centavos debajo del final del último lunes.Durante la rueda, el dólar mayorista, que empezó a la baja, tuvo un giro al conocerse la comunicación del BCRA sobre efectivo mínimo y nuevas adecuaciones que lo llevó a valores de $ 35,60. Pero a medida que se asimiló la medida y tras una nueva adjudicación de Leliq, los dólares, volvieron a la plaza y el dólar terminó cayendo 10 centavos respecto del pasado jueves."En la última hora ingresaron más de 50 millones de dólares, que hicieron retroceder el precio de la divisa 20 centavos, ya que sigue siendo buen negocio financiero colocar los pesos a tasas de interés, en distintos plazos y activos, con la seguridad de que en este esquema de ingresos tienen asegurado el tipo de cambio del dólar", apuntó, analista de ABC Mercado de Cambios."En la semana el tipo de cambio mayorista perdió nueve centavos respecto del cierre del viernes pasado y marca dos semanas consecutivas con bajas en su cotización", indicóde PR Corredores de Cambio.El total operado en el segmento de contado fue de US$ 652 millones y en el de futuros del MAE sólo se hicieron US$ 100.000.En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 643 millones, de los cuales un 67% se pactó entre noviembre y diciembre a $ 36,79 y $ 38,23. Los plazos más cortos del Rofex mostraron bajas de más de $ 0,15.El lunes próximo es feriado en los Estados Unidos al celebrarse el Día de los Veteranos y se espera que afecte el volumen de negocios en la plaza local.