La cotización del dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 94,77, con una suba de 37 centavos respecto del cierre del viernes, mientras que los dólares bursátiles retroceden alrededor de 2%.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) marca un retroceso de 1,5%, a $ 141,97, en tanto el dólar MEP baja 2%, en $ 137,88 por unidad, en el tramo final de la rueda.



En tanto, el denominado dólar informal o "dólar blue" se mantuvo en $147 por unidad.



En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense ganó 29 centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $89,43.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 123,20 por unidad; y con el anticipo a cuenta delde un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 156,37.Al analizar la operatoria en el segmento mayorista,, de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda con buen flujo de ingresos, que permitió un nuevo saldo a favor para el Banco Central.detalló Quintana.Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria cerró la jornada con un saldo positivo de US$ 50 millones, aproximadamente.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 252 millones, en futuros MAE se transaron US$ 53 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron US$ 302 millones.