El intendente de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira, manifestó este jueves su preocupación por la intensidad de los incendios que se están registrando en la zona y calificó como “actos delictivos” los focos que se originaron en las últimas horas en un sector cercano a viviendas.



"Los incendios dan mucha impotencia y bronca, porque demuestran la falta de conducta y actos delictivos de unos pocos frente a la responsabilidad que tenemos todos los vecinos", aseguró el jefe comunal en su cuenta de Instagram.

La publicación de Daniel Gómez Gesteira, intendente de Villa Carlos Paz (Gentileza gomezgesteira/Instagram).



En tanto, vecinos de la zona donde el fuego acechó el miércoles viviendas aseguraron a Télam que vieron a “dos personas rociando montes con combustible y prendieron fuego”, que rápidamente se propagó por el fuerte viento que se registraba en el lugar.



El miércoles se vivieron momentos dramáticos en el sector noroeste de esa localidad del Valle de Punilla, donde vecinos combatieron las llamas para evitar que alcanzaran sus casas, aunque el fuego llegó a cuatro viviendas que no estaban habitadas en la zona de La Loma y dañó parte de complejos de cabañas y turísticos.



Además, mucha vegetación y animales se perdieron en esos incendios en un sector que según los lugareños hacía más de 30 años que no se quemaba.

“Los bomberos, junto a la Policía, Defensa Civil y Seguridad municipal han hecho un gran trabajo y han estado acompañados por los vecinos que, organizadamente, entendieron la situación y actuaron con precaución y responsabilidad. En estos momentos, lo más importante es acatar las indicaciones de los profesionales”, destacó el intendente.



Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo Climático provincial, Claudio Vignetta, afirmó en declaraciones radiales no tener duda que que los incendios fueron intencionales.

"No tenemos ninguna duda de que el incendio fue generado por el hombre. La fiscal (Jorgelina Gómez) está investigando y va bien orientada, vamos a dejar a ella que trabaje. Tenemos la certeza de que al fuego lo inició por el hombre", aseguró.



La fiscal de 3er Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, investiga los hechos que provocaron el incendio de ayer, y Vignetta aseguró que hay información que les permitiría identificar a los autores de los fuegos en Santa Cruz del Lago y en Parque Siquiman.

El fuego en Carlos Paz llegó a una zona cercana a donde hay viviendas (Gentileza gomezgesteira/Instagram).

Cinco focos de incendios y la adversidad climática comprometen a San Luis

Los incendios forestales en San Luis, con cinco focos activos, algunos cercanos a zonas urbanas, comprometen al sistema de seguridad de la provincia, "abocado con todos sus esfuerzos" para detener el fuego en el territorio.



Así no manifestó este juevesa Télam, el jefe de San Luis Solidario (ex Defensa Civil), Damián Gómez, quien además explicó que "las fuerte ráfagas de viento, sobre el territorio provincial unido a la sequía y a la presencia de material combustible complican la tarea de bomberos y brigadistas que desde anoche se encuentran combatiendo distintos frentes que se acercaron peligrosamente a zonas urbanas, pero fueron contenidos",



Y agregó que por "las ráfagas persistentes de vientos fuertes y muy fuertes", no descartan la reactivación y extensión de los siniestros en San Luis.

En tanto, Gómez afirmó que en la localidad de Villa Larca, al norte de la provincia, se reinició anoche el fuego y "llegó a zonas domiciliarias pero se pudo contener", mientras que en las localidades de Papagayo y Villa del Carmen, la situación "es compleja y critica porque el viento lo acerca a los domicilios".



Bomberos y brigadistas "no se doblegan y multiplican esfuerzos para que los vecinos no se vean afectados y durante la noche y la mañana de hoy, se hicieron esfuerzos para que no llegue al pueblo", aclaró el funcionario.



También informó que en Juana Koslay, a 11 kilómetros de esta capital, aún existen dos frentes, "uno que va hacia el Cerro de la Cruz, por el sendero hacia el norte, donde los bomberos han generado, un buen control de la línea y creemos que en las próximas horas podemos tener su control".

"Otro que está bajando hacia el Barrio Los Quebrachos", un conglomerado privado donde los vecinos se alarmaron anoche, cuando vieron arder el cerro que se ubica a poca distancia del lugar y sobre lo que Gómez precisó "que no existe la posibilidad de que se vean afectados por las llamas".



"Hay un gran incendio en El Morro, con puntos calientes donde brigadas trabajan en su control y otro en Los Tapiales cerca de El Trapiche", indicó el funcionario y adelantó que "todo el sistema de seguridad del Gobierno de la provincia se encuentra comprometido con el combate intentando mitigar y evitar los daños que produce el fuego".



Todas las dotaciones de bomberos y diferentes organismos de emergencias trabajan en los diferentes sectores para lograr contener las llamas, entre los que se encuentran Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios San Luis, de Potrero, de El Volcán, de Villa de la Quebrada, La Punta, Defensa Civil San Luis, San Luis Solidario, Vialidad Provincial, Seguridad Vial, Ente Control de Rutas, Policía de la Provincia y Sempro.

Todas las dotaciones de bomberos y diferentes organismos de emergencias trabajan en diferentes sectores para contener las llamas en San Luis (Télam).

Realizan operativos para apagar focos de incendios en el cerro San Javier de Tucumán

Personal de Defensa Civil de Tucumán lleva adelante operativos por tierra y por aire para sofocar y evitar que se propaguen los distintos focos de incendios que se registraron en el Cerro San Javier, explicaron fuentes oficiales.



“Estamos coordinando acciones con personal del parque de Horco Molle de la Universidad Nacional de Tucumán, Bomberos Voluntarios de Yerba Buena y la Brigada Equipada de la columna de San Javier”, indicó el director de Defensa Civil, Fernando Torres.



Participa también “la Brigada de la Policía Federal con asiento en el aeropuerto Benjamín Matienzo encargada de operar el avión hidrante que ya hizo una tirada de agua en los focos de incendio”, agregó Torres.

El titular de Defensa Civil indicó que se registraron incendios en distintos puntos del cerro San Javier: en el acceso por ruta 340, en la zona de la huella del sendero de Rojas Paz y la Gruta de la Virgen.



Además, Torres contó que el fuego “ se aplacó un poco por la noche pero, luego hubo viento que lo avivó” y explicó “ se trata de un lugar que si no se controla será un incendio muy importante por lo que esperamos que en las próximas horas esté confinado y no se llegue a propagar”.

“ Los trabajos continuarán hasta que se logre controlar la quema”, aseguró el funcionario y señaló que hasta el momento no fue necesario “ evacuar a vecinos que viven en la zona”.



Por su parte, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Yerba Buena, Mauricio Argiró, indicó que se trata de una “situación complicada” e informó que solo podrán ingresar a la zona del cerro "aquellas personas que residan en el lugar”. Hasta el momento, las autoridades no determinaron cuales fueron las causas que originaron los incendios.