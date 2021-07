Pasaron algunos meses desde que Silvina Luna decidió instalarse temporalmente en las playas de Bocas del Toro, Paraná para vivir una vida de espiritualidad. La ex Gran Hermano decidió hacer de su casa el lugar que visitó frecuentemente en vacaciones, y junto a otras personas de similares inclinaciones inició una vida en comunidad:

"En pandemia decidí compartir un proyecto personal que venía gestándose desde hace tiempo. Se trata de @simpleyconsciente, un espacio holístico, en donde se ofrecen experiencias transformadoras para el desarrollo personal. De alguna manera, es un puente entre diferentes referentes del mundo del bienestar y personas que buscan enriquecer o mejorar su vida", relató a La Nación.

La modelo fundó una comunidad espiritual y busca compartir sus hallazgos desde su nuevo emprendimiento.

En el sitio web del emprendimiento, que ofrece talleres de meditación, tarot y yoga entre otras cosas, la modelo narró su decisión de cambiar su calidad de vida: "Cuando comenzó la pandemia empecé a soñar con la idea de vivir en un lugar en conexión con la naturaleza y conmigo misma. Imaginaba cómo y dónde podría ser, diferentes escenarios y pequeñas acciones que me llevarían hacia lo que quería lograr".

Este rediseño de su persona fue documentado en sus redes sociales, donde la famosa comparte fotos de los bellos paisajes y lecciones que va aprendiendo en su curso online para convertirse en coaching ontológico. "Hoy en día estoy transitando un camino de profundización y exploración para encontrar la conexión con el poder femenino, lo intuitivo y la sabiduría que todos tenemos dentro", explicó en su página web.

El emprendimiento ofrece talleres de meditación, numerología y otras lecciones ontológicas. ( Instagram: @simpleyconsciente)

Pero la ex panelista de Incorrectas no sólo encontró comunidad en la isla paradisíaca del Caribe, también encontró el amor. En su dialogo con La Nación, Luna confirmó que una nueva relación comienza a hacerse lugar en su vida: "Estando en la isla conocí a una persona hermosa que no vive acá y estoy empezando una nueva relación, buscando los espacios y tiempos para encontrarnos", relató.

Silvina Luna le respondió a los "haters": "Pensar distinto quizás te abra otras puertas"

La modelo afirmó que se encuentra en un viaje de autoconocimiento. ( Instagram: @simpleyconsciente)

En una reciente publicación desde su cuenta personal de Instagram la modelo volvió a hablar de su nuevo emprendimiento, compartiendo la experiencia con un video de su "tribu" meditando junto al mar. Muchos de sus seguidores expresaron su admiración por la nueva ruta espiritual de Luna, entre ellos sus colegas Evangelina Anderson y Pablo Heredia.

Algunos de los comentarios, en cambio, expresaron críticas hacia el estilo de vida de la famosa: “El que tiene plata puede hacer lo que quiere. Felicidades para ustedes”, comentó un usuario. “Creo que es una creencia limitante la que tenés, pensar distinto quizás te abra otras puertas”, le respondió la coach de bienestar.

“Todos ‘secos’ seguros... Solo los empresarios multimillonarios pueden vivir esa mentira. ¿Qué comen frutos del bosque?”, arremetió otro internauta, de nuevo en referencia al estatus social de la emprendedora. A esta acusación la modelo le dedicó una reflexión más extensa:

“Si querés vivir en un lugar así, se convierte en realidad y los recursos aparecen. Te lo aseguro. Acá vive gente de todo tipo, no solo millonarios. Hay gente trabajadora, emprendedores locales... la verdad es que se puede llevar una vida sin grandes lujos porque no los necesitás. ¡Y la madre naturaleza también te provee de recursos! Te propongo cambiar las excusas y los ‘pero’, por los sí se puede”, aseguró Luna.