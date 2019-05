El dólar cerró este miércoles en $45,776 promedio para la venta al público en una rueda en donde volvió a predominar la oferta de divisas por sobre la demanda pese a la cercanía de fin de mes, destacaron los operadores de la plaza, y donde la actividad minorista se vio afectada por la adhesión del sector bancario al paro convocado por la CGT.



En el Banco Nación el dólar finalizó en $45,40 para la venta electrónica.



En el mercado mayorista la divisa finalizó en $44,45, veinticuatro centavos debajo del final de ayer.

Con la baja de esta jornanda, el dólar mayorista se ubicó en el nivel más bajo de las últimas tres semanas y media.



"La oferta de divisas y el flujo de ingresos volvieron a imponerse en el desarrollo de la jornada y justificaron la nueva caída del tipo de cambio en el segmento mayorista", dijo Gustavo Quintana operador de PR Consultores de Cambio.



"Ni la inminencia del fin de mes y las compensaciones propias de cada cierre pudieron torcer la tendencia de debilidad del dólar mayorista", agregó el analista.



Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios apuntó a las "ventas de exportación" que llevaron al dólar a mínimos $ 44,35 pasado el mediodía.



"Hoy con el paro general bajó sólo un 10% el volumen operado respecto a ayer, que llegó a US$ 716,4 millones", precisó Izzo.



En el mercado de futuros del Mercado Abierto Electrónico se operaron US$ 2 millones y en el de Rofex, se hicieron US$ 1.365 millones, un 25 % menos que en la pasada jornada.



Así en el mercado de Rosario, los primeros meses concentraron el 60% del total operado con precios finales de $44,64 y $ 46,81 para mayo y junio. En octubre se operaron 30 millones, finalizando a $ 56,65 (TNA 64.63 %).



Todos los plazos bajaron en promedio más de treinta centavos, acompañando la caída de la divisa americana.