El dólar para la venta al público cerró este viernes sin variantes a $ 62,99 promedio, y en la semana también finalizó sin cambios.



En el sector mayorista la moneda estadounidense cedió seis centavos y terminó a $ 59,83, mientras que en el balance semanal avanzó un centavo.



La moneda estadounidense con el recargo del 30% -contemplando el impuesto PAÍS- culminó a $ 81,90.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $ 73,17, mientras que el dólar MEP cotiza a $ 72,18, con ganancias de 0,6% y 0,9%, en ese orden.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, resaltó "el aumento del volumen operado de 94% (respecto de ayer) llegando a un total, en el sistema Siopel, de US$ 306,7 millones mayorista operados".



Y agregó que "era lógico que, a esta altura del año, los exportadores vendieran lo máximo posible ante un tipo de cambio casi fijo, y los bancos, empresas e inversores también se acoplaron a vender los excedentes de posiciones".



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que "máximos en $ 59,94 y mínimos en $ 59,815 marcaron el recorrido de los precios, en una jornada en la que el BCRA volvió a comprar dólares".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 306,710 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 279 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 65 % del volumen operado. Diciembre y enero se operaron a $ 60,00 y $ 62,55.



En cuanto a las Leliq, el BCRA convalidó una baja de 300 puntos básicos respecto del cierre del pasado jueves al finalizar a 55,00% promedio.



El total adjudicado fue de $ 187.315 millones sobre vencimientos por $ 184.294 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 3.020 millones.