El dólar para la venta al público avanzó es 14 centavos y cerró a $58,20 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa subió un centavo y finalizó a $56,01 en una rueda en la que no se advirtió intervención del Banco Central.



Para los operadores de mercado, fue una rueda tranquila que tuvo poco volumen de negocios y, a diferencia de jornadas previas, no contó con una participación directa de la entidad que conduce Guido Sandleris.



En relación a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una suba marginal respecto del cierre del último cierre al finalizar a 85,801% para un total adjudicado de $210.911 millones y a partir de esta operatoria "el stock de leliqs creció $49.737 millones alcanzando los $1.082.310 millones", indicó el analista Christian Buteler.



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, señaló que la tercera jornada seguida cerró "con tasa estable" y que el tipo de cambio terminó "estable sin intervención, al menos, significativa".



Gustavo Quintana analista de PR Corredores de Cambio, comentó que "sin que se haya detectado actividad oficial, los precios del dólar mayorista operaron con relativa estabilidad en un escenario de recortado volumen de negocios".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que si bien el dólar sigue fortalecido a nivel global "presionando las monedas extranjeras y en especial las emergentes" el peso no sufrió cambios y "hoy además sin la intervención del BCRA".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 423 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron 291 millones de dólares, un 6% más que el pasado miércoles.



Los plazos más cortos concentraron algo más del 50% de los negocios. Los precios finales para los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $ 58,07 y $61,255.