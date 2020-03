El dólar para la venta al público cerró este viernes a $ 65,91 promedio, con una suba de 33 centavos respecto del pasado jueves, en tanto que en la semana tuvo un avance de 86 centavos (+1,32%).



En el sector mayorista la moneda estadounidense ganó 22 centavos y finalizó a $ 63,77, mientras que en el balance semanal subió 87 centavos (+1,38%), en tanto que el dólar con el recargo de 30% -impuesto PAÍS- culminó a $ 85,68.



El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vendía a $ 90,66 (+1,4%), mientras que el dólar MEP cotizaba a $ 90,25 (1,9%).

, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que fue otra rueda de bajo volumen de negocios, en el que la divisa norteamericana "reflejo el ajuste dispuesto por el BCRA para hoy".Al respecto, el especialista agregó que los precios del dólar operaron lateralizados toda la rueda en torno al valor de venta fijado por la autoridad monetaria.Por último, Quintana resaltó que fue la suba semanal "más alta desde la que finalizó el 25 de octubre del 2019".El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 150 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.

Riesgo País

El S&P Merval subió 5,45%, impulsado por un rebote técnico y desacoplada de los mercados de referencia que nuevamente vieron caer sus índices por el impacto del coronavirus en la economía global, sin embargo en la semana el índice perdió 16,02% y el riesgo país bajó 1,2% hasta los 4.064 puntos básicos.



En los mercados internacionales, Wall Street aceleró las pérdidas y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 4,55 %, para finalizar la peor semana registrada desde 2008, debido al "sell off" de los inversores ante la crisis del coronavirus, mientras los gobiernos y bancos centrales intentan contener su impacto económico.



Por su parte, el selectivo S&P 500 retrocedió un 4,34 % y el tecnológico Nasdaq bajó un 3,79%.



De esta manera, el Dow perdió en el balance semanal un 17,30 %, el S&P 500 un 14,98 % y el Nasdaq un 12,64%, según precisa un cable de la Agencia EFE.



A nivel regional, la bolsa de San Pablo cayó hoy un 1,85 % y en la semana perdió 18,88 %, impactada por las proyecciones pesimistas sobre el futuro de su economía.



En este contexto, a contramano de las bolsas de referencia, en el panel líder de la plaza local, YPF ganó 12,84%; Aluar subió 9,78%; Grupo Financiero Galicia, +8,92%; Ternium, +8,44%; y Central Puerto ascendió 8,15%.



En sentido contrario, las dos únicas acciones que marcaron retrocesos fueron anotadas por Holcim al caer 0,32%; y para BYMA al perder 0,26%



Los papeles de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de subas encabezadas por YPF (+14,9%); Grupo Financiero Galicia (+11,6%); Edenor (+8,5%); Banco Macro (+7,9%); y Central Puerto (+7,1%).

Mientras que las pérdidas fueron registradas por Irsa (-15,9%); Mercado Libre (-2,3%); Tenaris (-2,1%); Telecom Argentina (-1,7%); y Banco Supervielle (-1,4%).En el segmento de renta fija, los drivers que marcaron el claro descenso en la cotización de los títulos públicos en la semana fueron el coronavirus y la reestructuración de deuda.De esta forma, los bonos en dólares operaron con tendencia negativa con bajas de hasta 4% y acumularon caídas en la semana de entre 20% y 30%.Y los títulos en pesos finalizaron el día en verde con subas de hasta 4,8% pero en el balance semana retrocedieron 10% promedio.Director de MB Inversiones, explicó que la semana estuvo marcada por el impacto del coronavirus y por las medidas que tomaron los diferentes gobiernos en el mundo para contener la pandemia."Wall Street cerró la peor semana desde la crisis del 2008. Eso marca el temor que existe entre los inversores. Y Argentina no está exenta de esta lógica. Las acciones anticipan un escenario muy recesivo, que va a tener una incidencia en lo que está por venir. De hecho, ya hay algunas empresas que anunciaron fuertes reestructuraciones producto de caídas en los niveles de producción", explicó.En cuanto a los bonos, señaló que "hoy hubo una presentación del ministro, que se esperaba que avance sobre la oferta, pero no hubo detalles al respecto. Si presentaron lineamientos del marco económico, los cuales aclaró que se podían rever porque se armaron antes de la pandemia. Adicionalmente agregó que para el 2023 esperan superávit primario, lo que anticipa una reestructuración de la deuda bastante agresiva".Consultado por la tendencia bajista que viene teniendo el índice bursátil porteño, Martínez Burzaco explicó que la bolsa viene "muy golpeada y creo que las malas noticias no están del todo dadas. En Argentina, se verá primero cómo impacta la pandemia y luego cómo se la rebuscan las empresas, en un contexto recesivo y de restricción de crédito".