Mientras reclaman una ley de emergencia para su sector, desde la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina (Appyce) señalaron a Crónica que transitan por el peor momento desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Preocupación en el rubro por el cierre de locales.



"La situación es demasiado compleja. El delivery representa apenas un 10% de las ventas normales de nuestros comercios y los más complicados son quienes están ubicados en los lugares de baja densidad de población, como lo son la avenida Corrientes, la 9 de Julio o el microcentro", precisó el presidente de Appyce, Antonio Vázquez, quien destacó que por esa zona la ausencia de oficinistas y de turistas que suelen ir al cine o al teatro -que hoy también están cerrados- repercutió y mucho.



"Las pizzerias de barrio tienen un poco más de desahogo. Pero los grandes locales que están preparados para otro tipo de movimiento sufren bastante. En este momento están atendiendo con un 10% del personal, repartidos en turnos, porque obviamente se siguen protocolos para evitar contagios", continuó.





Para Vázquez, cada día que pasa es un golpe de nocaut para el rubro. "Hay pizzerías que han cerrado de forma definitiva. Por ejemplo, hace unos días una tradicional de Lanús bajó sus persianas porque no pudo aguantar. Y hay locales que se les complica para pagar los alquileres".La pizzería Podestá, por ejemplo, en Corrientes y Maipú, no abrió en toda la cuarentena y sus trabajadores reclaman el pago de los sueldos. Si bien no se anunció un cierre definitivo, muchos dudan de que vuelva a abrir.Según un relevamiento de la Cámara,si continúan sin recibir los ingresos necesarios para subsistir. "Hay lugares que han podido pactar una rebaja en el alquiler, pero hay otros lugares que no. Prefieren entregar el local", completó el titular de Appyce.Por otro lado, profundizó sobre la caída de las ventas: "Ya no te piden lo mismo que cuando se juntaban con amigos. Además, hay un gran deterioro del poder adquisitivo de la gente". En tanto, concluyó: "Son varios los que van a quedar en el camino y eso va a provocar la pérdida de fuentes de trabajo. Somos una actividad que tiene mucha mano de obra y cada pizzería que se cierra son 20 personas que se quedan sin empleo".A través de un comunicado, Appyce señaló que "con una crisis sin precedentes como consecuencia de las restricciones generadas por el coronavirus, hay pizzerías y casas de empanadas que se encuentran cerradas definitivamente, algunas a punto de quebrar, otras parcialmente operativas, viendo en todos los casos una difícil reapertura cuando se retome la actividad afectando directamente los puestos de trabajo".En ese sentido, remarcaron que, aunque aclararon que no todos los establecimientos se pudieron adaptar, y mediante el "take away", dejando fuera el sistema de ventas en los salones.Según Appyce,. En este contexto, señalaron que apoyan las acciones de las cámaras que agrupan a hoteles, restaurantes, confiterías y cafés.Entre los reclamos del sector pizzero figuran la suspensión del pago del impuesto a los Ingresos Brutos durante un año luego de la apertura de los establecimientos y reducción paulatina hasta su desaparición conforme el compromiso de la ciudad en la reforma tributaria impulsada por el gobierno anterior. Además, la compensación de saldos acumulados por retenciones y suspensión del régimen para el sector por un año. Y en cuanto a retenciones y percepciones, suspensión de la obligatoriedad de dichos regímenes para el sector por un año. También, la condonación por un año del impuesto de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL) -una medida que el gobierno porteño implementó por dos meses-, créditos a tasa cero para la puesta en marcha de las pizzerías y casas de empanadas y la prórroga por un año en los vencimientos de trámites obligatorios para la actividad (sistemas de autoprotección, simulacros de incendios, libro de habilitaciones, entre otros) y simplificación de trámites para obtener créditos para el sector. También, la suspensión de pago por servicios de recolección de residuos y eliminación de la obligación de contratar servicios privados de recolección. Por último, moratoria impositiva con plan de facilidades de pago con condonación de intereses punitorios.