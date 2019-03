Por Matías Resano

Entre el dolor de no poder ver a su hijo y la odisea de haber sido desalojada de su casa, vive Eustaquia, debido al proceder violento de su ex pareja, en la localidad bonaerense de José C. Paz. En primera instancia, el hombre le arrebató al niño con la excusa de realizar un viaje juntos, y en las últimas horas, la arrastró de los pelos desde la casa hasta la vereda, y luego arrojó sus pertenencias. Por lo tanto, la víctima acude a las autoridades con el fin de recuperar a su niño y encontrar un lugar donde vivir.

"Hace un mes que se llevó a mi hijo de 4 años, me dijo que lo iba a llevar de vacaciones y nunca más me lo devolvió, y ahora me lo prohíbe ver", detalló a Crónica, Eustaquia Villalba, de 35 años. Justamente la última oportunidad en que se reencontró con su criatura tuvo lugar el pasado domingo, pero "cuando me le quise acercar para tocarlo, vino mi ex pareja y me pegó en el brazo", agregó.

El agresor, identificado como Roberto Martínez, de 30 años, esperó en las inmediaciones del domicilio hasta que advirtió que la mamá de su hijo salió del inmueble, y fue entonces que ingresó por el fondo de la propiedad, saltando una pared de una casa lindera.

Por si fuera poco, ese día se acentuó el infierno de la mujer, de nacionalidad paraguaya, puesto que "me sacó el domingo de la casa, me tiró toda mi ropa".

En este sentido, la víctima confesó que "no puedo creer todo lo que hizo, lo tenía premeditado. Cuando volví a mi casa, me tomó por sorpresa y me arrastró por el piso hasta la calle, todo delante de mi hijo". En consecuencia, con la ayuda de los vecinos, radicó la denuncia policial en la Comisaría de la Mujer de José C. Paz.

En las próximas horas, hará lo propio en el departamento judicial de San Martín, dado que "más allá de recuperar la casa, principalmente quiero que me restituyan a mi hijo. No puedo estar sin él". Mientras encontró refugio en la casa de una amiga, Eustaquia, quien se gana la vida limpiando casas, dejó en claro que "estuve en pareja con él durante siete años.

Tenía un carácter bipolar, a veces estaba bien pero de repente le cambiaba el semblante y pasaba del amor del odio. Me pegaba, me decía que era sólo de ella, por eso me impedía contacto con otras personas, incluso con mi familia. Él quería que yo me quede encerrada en la casa". Por lo tanto, "hace 6 meses me separé de esta persona porque es violento y encima me fue infiel, me dijo que no iba a venir más, y nos dejó a mí y a mi hijo".

Ante semejante calvario que padeció y que en la actualidad también la azota, la víctima reconoció que "no entiendo lo que está pasando, no caigo, y cuando lo hago, me siento muy mal, no quiero vivir. Pero los vecinos me dicen que siga fuerte y que luche por mi hijo y por volver a la casa".