La Ciudad de Buenos Aires ratificó el inicio del regreso a la presencialidad para el miércoles 17 de febrero. Sin embargo, la ministra de Educación, Soledad Acuña, apuntó nuevamente contra los gremios. "No estamos preparando sanciones. Es lo que se hace habitualmente en la Ciudad con las medidas de fuerza: se descuentan los días", dijo.

Para la titular de la cartera porteña se viene un año "desafiante". Y mientras desde Uspallata ultiman detalles, están a la espera de nuevas dosis de la Sputnik V. "La logística ya está armada. Probablemente el 17 de febrero no estén vacunados los docentes, pero no depende de nosotros. Los docentes que son grupos de riesgo tienen exceptuada la presencialidad, seguirán desde sus casas", subrayó la funcionaria.

En declaraciones a Canal 13, Acuña recordó que "hace meses estamos trabajando con todos para la vuelta a clases con presencialidad. La enorme mayoría de los docentes quieren volver a las aulas y recuperar lo que se perdió en 2020". En ese sentido apuntó que "hay muchos chicos con chances de repetir, lo que se incrementó con el año pasado. Hay mucho daño social y psicológico por no estar en las aulas, y Unicef piensa lo mismo".

Acuña y Larreta no negocian el 17 de febrero como día de arranque.

En sus reiterados mensajes contra los sindicatos, la ministra dijo que “quieren generar miedo en las familias”. “No solo es necesario, sino que es posible tener las escuelas abiertas si se toman los cuidados”, resumió. En esa línea maniestó que "transmitimos la tranquilidad de que en CABA las clases comenzarán. Estos dos gremios representan sólo el 3 y el 15 % de los docentes nada más" (Ademys y Ute).

"Venimos trabajando esta propuesta que elaboramos con docentes y con especialistas en educación. Seguimos en diálogo con los sindicatos. Nuestra propuesta es posible, apunta a la máxima presencialidad posible con jornada simple", reiteró Soledad Acuña.

La mirada gremial

"Es peligroso abrir las aulas para la presencialidad. Me guio por los organismos de salud internacionales, el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos dice que no están las condiciones", dijo Eduardo López (UTE) en diálogo con radio Futurock.

Ademys y UTE, los gremios que hacen peligrar el inicio lectivo.

Para el secretario adjunto del sindicato docente porteño, "el gobierno de la Ciudad no invierte. Este año es el presupuesto más bajo en trece años".

"El 17 -agregó- ellos se van a sacar la foto y después quedamos nosotros. Nos contagiamos y se contagian los alumnos. Vamos a cuidar la salud y la educación".