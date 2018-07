Por Matías Resano

@matiresano

El desesperado ruego de una joven por ver a su hermana, de pocos meses de vida, llegó a las autoridades judiciales de la localidad bonaerense de San Martín. Allí, la mujer solicitó la revinculación con la pequeña, dado que la madre de la beba le impide todo tipo de contacto desde hace dos meses. Una situación inesperada para quien estuvo al cuidado de su "hermanita" durante semanas, ante la ausencia de su progenitora por adicciones.

Apenas supo del nacimiento de su hermana, en diciembre pasado, Jazmín, de 19 años, juró no despegarse un segundo de ella. Por un lado, por el lazo de sangre que las une a través de su padre, y por el otro por el complejo ámbito familiar en el que vivía la beba. En este sentido, Paola Crocce, mamá de Jazmín, reveló que "los papás son adictos y la abuela materna no la quería, entonces nos ofrecimos a ayudarla".

Por lo tanto, en una oportunidad, la joven decidió retirarla de la vivienda puesto que "sufríamos porque dormía con ellos, que no estaban en condiciones de cuidarla. Fue por eso que una vez mi hija le dijo a mi ex pareja: Papá me la llevo a casa, y él accedió". La pequeña permaneció unas semanas bajo el cuidado de Jazmín y de su mamá Paola.

En ese tiempo, la progenitora de la niña recién nacida reconocía: "No la quiero. Se las regalo". Pero entonces tomaron intervención las autoridades y restituyeron a la menor a su hogar materno porque si bien existe vínculo sanguíneo entre las hermanas, el mismo no está reconocido legalmente.

Al respecto, Paola dejó en claro que "el papá figura como tal en la partida de nacimiento de ambas, no así en el documento de identidad". No obstante, el regreso de la beba a su domicilio desencadenó el tormento de sus dos hermanas, por parte de padre, principalmente para Jazmín. El vínculo se interrumpió, a tal punto que "al principio la mamá de la beba no respondía las llamadas, entonces mi hija mayor fue el martes a la casa y le impidió verla. Le dijo que no la quería volver a ver más por acá. Está destrozada".

En consecuencia, la joven acudió a un juzgado de familia de San Martín, en afán de impulsar el reencuentro que tanto anhela. En referencia a ello, Crocce remarcó que "lo que estamos pidiendo es que mis hijas tengan el derecho de ver a su propia hermana". A su vez aclaró que, "deseo con el alma que ellas puedan volver a tener contacto con la beba. Su mamá tiene que entender que no nos vamos a quedar con su hija, sólo queremos ayudarla".