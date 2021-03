El dólar para la venta al público cerró este miércoles en un promedio de $ 95,63, de acuerdo al relevamiento que realiza cada día el Banco Central en bancos y entidades financieras. El valor está cuatro centavos por debajo del que se había registrado al cierre de la rueda del martes.

Por su parte, el dólar paralelo o blue no registró variaciones y se operó a 145 pesos por unidad, manteniendo la apatía de las últimas jornadas.

En cambio, la cotización mayorista registró una leve suba de ocho centavos. El valor fue sostenido por las compras del Central: los analistas estiman que la entidad regulatoria terminó la jornada con un saldo positivo de sus operaciones cercano a los U$S 100 millones.

"Nuevamente la oferta privada prevaleció en el desarrollo de la rueda, generando otro saldo positivo para la regulación oficial. De mantenerse este ritmo de saldos positivos, la autoridad monetaria superará las marcas previas bastante antes de la finalización de marzo", dijo Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 229,8 millones, en tanto que en el de futuros del MAE se hicieron US$ 25 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 285 millones.