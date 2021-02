Décadas de encuentros, desencuentros y "amorodio", diría Mirtha Legrand. Los años compartidos frente a la pantalla en sus programas de televisión, fueron marcados por sus enojos y reconciliaciones. Así fueron los vaivenes de "La Chiqui" y Chiche Gelblung quienes, al celebrarse los 94 años de la señora, volvieron a comunicarse en la pantalla de Crónica HD.

Lo primero que expresó la diva de la pantalla fue su preocupación por la salud del periodista: "¿Cómo te sentís Chihce?", preguntó. Y es que el conductor en junio del 2020 permaneció en terapia intesiva por un cuadro de sepsis y neumonía en el Sanatorio Los Arcos. Él no dudó en agradecerle por su preocupación.

"Estoy muy contenta", respondió Mirtha en Crónica HD luego de ser consultada sobre cómo se sentía al cumplir un año más de vida. Si bien es el primer año que lo pasará sin la compañía de su hermana melliza, este martes estará rodeada de todos sus afectos: hija, nietos, bisnietos y amigos íntimos con los que se junta a tomar el té.

Gelblung además le consultó si esta semana le tocará recibir la vacuna contra el coronavirus. "Si, esta semana me vacunan. No voy a decir dónde, pero no va a ser en mi casa", reveló "La Chiqui". Lo mismo le preguntó a Chiche, quien a diferencia de ella, participa del protocolo de la vacuna china.

Por último Legrand no perdió la oportunidad para "sacar trapitos al sol", y lo cuestionó por la famosa tapa de revista del 1981 donde el periodista de 76 años reveló una foto de ella en malla junto a su marido Daniel Tinayre, que generó polémica y un antes y después en su relación. De hecho, provocó la furia de la conductora que llamó a los dueños del medio para quejarse.

"No hables más de la foto Chiche", dijo la diva. Inmediatamente el conductor arremetió: "Yo jamás hablo de esa foto, lo hacen los otros. También te pedí disculpas".

